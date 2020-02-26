فضيحة في سلطنة عمان.. حماية المستهلك تغلق صيدلية ابتزت المواطنين ونفاد الكمامات والمعقمات

انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل في سلطنة عُمان مقطعاً مصوراً لمواطن يناشد الحكومة ويستنجد بها، عقب نفاد الكمامات الطبية والمعقمات من صيدليات مسقط، ما دفع الحكومة للتحرك وتحديدا هيئة حماية المستهلك بالسلطنة.

وظهر الشاب العماني الذي عرفه ناشطون بأنه الإعلامي العُماني البارز محمد المخيني غاضبا من داخل صيدلية بمسقط يقول:”4 حالات فقط لفيروس كرونا في عمان وللأسف الشديد جميع صيدليات مسقط خالية من الكمامات ومواد التعقيم الطبية”

تقريباً جميع الصيدليات خالية من المعقمات والكمامات

فيروس كرونا صار له فترة

ألا يفترض أن تأخذ الجهات المعنية أحتياطها في حالة الطلب الكبير على هذه السلع

الصيدليات والمراكز التجارية نفذت منها هذه السلع ولا يعلمون متى سوف تتوفر.

من المسؤول ؟!؟@OmaniMOH @MOCI_OMAN pic.twitter.com/9gWHf8b6gK — محمد المخيني M.Almukhaini (@Mmukhaini_TV86) February 25, 2020

وتابع:” عشرات الناس يأتون ولا يجدون كمامات بالصيدليات”، مؤكدا أنه دخل أكثر من 10 صيدليات وكلها خاوية من هذه المواد.

وتساءل المخيني عن خطة الدولة لمثل هذه الأوبئة، وناشد وزارة الصحة بعمان توفير المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا بالصيدليات.

وقد يرجع سبب اختفاء الكمامات الطبية من صيدليات عُمان لجشع بعض الصيادلة وليس لعدم توفرها، وما يؤكد ذلك هو البيان الأخير للهيئة العامة لحماية المستهلك في السلطنة.

اغلاق صيدلية ب #مسقط بسبب رفعها أسعار الكمامات استغلالا للظروف الحالية..

وتؤكد #حماية_المستهلك أنها لن تتساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية في استغلالها للظروف الحالية مؤكدة أن جولات التفتيش مستمرة في الأسواق على مدار اليوم . pic.twitter.com/QTNS3B5va1 — الهيئة العامة لحماية المستهلك – عُمان (@pacp_oman) February 26, 2020

وأعلنت الهيئة وفق ما رصدته (وطن) على صفحتها بتويتر إغلاق صيدلية بمسقط بسبب رفعها أسعار الكمامات استغلالا للظروف الحالية.

وتابعت:” وتؤكد #حماية_المستهلك أنها لن تتساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية في استغلالها للظروف الحالية مؤكدة أن جولات التفتيش مستمرة في الأسواق على مدار اليوم.”

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تسجيل إصابتين جديدتين بمرض فيروس كورونا في السلطنة مرتبطتين بالسفر إلى إيران ليرتفع عدد الحالات المسجلة في السلطنة (4) حالات.

وأهابت الوزارة بالمسافرين القادمين من الدول الموبوءة التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة واتباع الاجراءات الوقائية.