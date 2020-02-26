“شاهد” حسني مبارك يسدل الستار على “الصورة الملعونة” .. وداعية تونسي شهير يعلق

انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل تزامنا مع وفاة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، ما أطلق عليه النشطاء “الصورة الملعونة” التي تجمع 4 زعماء عرب من ضمنهم مبارك وانتهى بهم المطاف بالخلع أو الهرب ثم القتل أو الوفاة.

الصورة التاريخية التي تجمع كل من مبارك والقذافي وعلي صالح وزين العابدين بن علي، قال نشطاء إن “مبارك” أسدل الستار عليها بوفاته حيث انتقل الطغاة الـ 4 للدار الآخرة.

الداعية التونسي الشهير بشير بن حسن، نشر هذه الصورة على صفحته الرسمية بفيس بوك، وعلق عليها بقوله:”صدق الله العظيم ( ثم رُدوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) وقال أيضا ( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم )”

صدق الله العظيم ( ثم رُدوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) وقال أيضا ( ولقد جئتمونا فرادى… Posted by ‎الصفحة الرّسميّة للشّيخ بشير بن حسن‎ on Tuesday, February 25, 2020

وتابع في تدوينته التي رصدتها (وطن):”ألا فليتعبر الباقون بالماضين …..قبل ( أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ** أو تقول لو أنّ الله هداني لكنت من المتقين”

يشار إلى أنه في عام 2010 أنفق العقيد الليبي معمر القذافي ملايين الدولارات على تشييد قاعات مؤتمرات كبرى في مدينة سرت بهدف استضافة القمة العربية الأفريقية الثانية بعد مرور 33 سنة على عقد القمة العربية الأفريقية الأولى عام 1977.

في هذه القمة، تم التقاط صورة لأربعة من الزعماء العرب، هم حسني مبارك ومعمر القذافي وزين العابدين بن علي وعلي عبد الله صالح، إضافة إلى عدد من زعماء أفريقيا طالهم مصير ليس بعيدا عن قادة العرب.

إذا ذهب الحمار بأم عمروٍ *** فلا رجعت ولا رجع الحمار pic.twitter.com/Faj2zdZrGb — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) February 25, 2020

ما ميز تلك الصورة التي تظل «ملعونة» في تاريخ الأرشيف العربى أنها جمعت أربعة رؤساء تمت الإطاحة بهم جميعًا بعد نحو عام من التقاطها، طاردت لعنتها فيما بعد العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011 حينما تعرض للقتل على يد مجهول بعد الأحداث العاصفة التي مرت بها الدولة وتدخل حلف الناتو هناك.

مفعول الصورة التي ظن البعض أنها توقفت بتنحي مبارك ومقتل القذافي، واصلت لعنتها باغتيال علي عبدالله صالح ثم وفاة زين العابدين بن علي في السعودية وها هو مبارك قد لحق برفاقه أمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما.