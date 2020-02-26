وفاة الامير طلال بن سعود بن عبدالعزيز
وفاة الامير طلال بن سعود بن عبدالعزيز
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“شاهد” الموت يفجع “ال سعود”.. من هو الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز الذي توفي اليوم؟

كتب وطن
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أعلن في اليوم الأربعاء عن وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز وهو الابن 21 من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز.

والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود من مواليد العاصمة الرياض عام 1952م .

وعمل موظفاً في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض سابقا سلمان بن عبد العزيز آل سعود “الملك حاليا”، وقد تقاعد من عمله لظروف والدته الصحية.

ولدى الأمير طلال بن سعود 5 من الأبناء “3أميرات، وأميران” .

وشغل الأمير طلال بن سعود عدّة مناصب هي:

1 .رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة.
2.رئيس الاتحاد الخليجي لكرة السلة.
3.رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة.
4.عضو اللجنة الأولمبية السعودية.
5. نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة –منصب شرفي-.
6.عضو رسمي بهيئة أعضاء شرف نادي النصر، ويدعمه سنوياً مادياً ومعنوياً.

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