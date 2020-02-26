“شاهد” الموت يفجع “ال سعود”.. من هو الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز الذي توفي اليوم؟

أعلن في السعودية اليوم الأربعاء عن وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز وهو الابن 21 من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز.

لاحول ولا قوة إلا بالله ..

وفاة صاحب السمو المالكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز ..

خالص العزاء للأسرة المالكه وأهله وأبناؤه وإخوانه واخواته وانا لله وانا اليه راجعون .. pic.twitter.com/Iwv0AiMzeM — محمد الغامدي🇸🇦 (@mhfb9262) February 26, 2020

إن الله وإنا إليه راجعون انتقل الى رحمة الله تعالى الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز ، تغمده الله بواسع رحمته و مغفرته ورضوانه واسكنه فسيح جناته 🤲🏻 — محمد بن خالد بن طلال (@mkt_alsaud) February 26, 2020

اللهم اغفر لعبدك #طلال_بن_سعود_بن_عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك، اللهم نور قبره وأكرم وفادته، رحمه الله رحمة واسعة، خالص عزائي لعائلته الكريمة وللأسرة المالكة والله المستعان — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) February 26, 2020

إنا لله وإنا إليه راجعون

إنتقل إلى رحمة الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز عضو شرف نادي النصر

رحمه الله وغفر له

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/AQuLwvD6y6 — علي العنزي (@Ali_alabdallh) February 26, 2020

والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود من مواليد العاصمة الرياض عام 1952م .



وعمل موظفاً في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض سابقا سلمان بن عبد العزيز آل سعود “الملك حاليا”، وقد تقاعد من عمله لظروف والدته الصحية.

ولدى الأمير طلال بن سعود 5 من الأبناء “3أميرات، وأميران” .

وشغل الأمير طلال بن سعود عدّة مناصب هي:

1 .رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة.

2.رئيس الاتحاد الخليجي لكرة السلة.

3.رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة.

4.عضو اللجنة الأولمبية السعودية.

5. نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة –منصب شرفي-.

6.عضو رسمي بهيئة أعضاء شرف نادي النصر، ويدعمه سنوياً مادياً ومعنوياً.