“شاهد” الحجر على فنان كويتي بعد عودته من إيران مع ارتفاع المصابين بـ”كورونا” في الكويت

أكد وزير الصحة الكويتي د.باسل الصباح أن الفنان الكويتي عبدالله بوشهري وُضِعَ في الحجر الصحي بعد عودته من ايران ولن يغادره إلا باكتمال المدة المطلوبة خوفاً من إمكانية حمله فيروس كورونا .



وكشف مصدر أمني كويتي أن بوشهري خلال عملية الإجلاء الأولى من إيران، دخل البلاد كون زوجته كويتية.

الفنان عبدالله بوشهري داخل الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة بعد عودته من #ايران. pic.twitter.com/GoBzDTw6AS — المجلس (@Almajlliss) February 25, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 12 حالة، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

وأوضحت أن “الحالات المصابة بحالة مستقرة، ویجري تطبیق البروتوكولات المعتمدة في العزل ویتلقون الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات”.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي اليوم الأربعاء تعطيل الدراسة بسبب اكتشاف حالات كورونا.

وبخلاف الكويت، ظهر الفيروس خليجيًا في البحرين، والإمارات، وسلطنة عمان.