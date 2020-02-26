الفنان الكويتي عبدالله بوشهري
الفنان الكويتي عبدالله بوشهري
Imageحياتنا

“شاهد” الحجر على فنان كويتي بعد عودته من إيران مع ارتفاع المصابين بـ”كورونا” في الكويت

كتب وطن
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أكد وزير الصحة الكويتي د.باسل الصباح أن وُضِعَ في الحجر الصحي بعد عودته من ايران ولن يغادره إلا باكتمال المدة المطلوبة خوفاً من إمكانية حمله فيروس .

وكشف مصدر أمني كويتي أن بوشهري خلال عملية الإجلاء الأولى من إيران، دخل البلاد كون زوجته كويتية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 12 حالة، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

وأوضحت أن “الحالات المصابة بحالة مستقرة، ویجري تطبیق البروتوكولات المعتمدة في العزل ویتلقون الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات”.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي اليوم الأربعاء تعطيل الدراسة بسبب اكتشاف حالات كورونا.

وبخلاف ، ظهر الفيروس خليجيًا في البحرين، والإمارات، وسلطنة عمان.

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