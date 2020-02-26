“بن زايد” يوسوس لضرب العلاقة بين السعودية وعُمان بنشر أكاذيب خطيرة في صحيفة يموّلها

جدّدت صحيفة “العرب” اللندنية -الممولة من الإمارات وتعتبر الناطقة بلسان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد-، الهجوم وتوجيه الإتهامات لدولة قطر وسلطنة عمان فيما يخصّ الملف اليمني.

وادّعت الصحيفة أن ما تسميها “مجموعة الدوحة”، تحرك “خلاياها” في المهرة اليمنية “لإرباك النفوذ السعودي”.

واتهمت ما وصفته بـِ”تيار سياسي أمني” داخل العاصمة العُمانية مسقط بأنه يسعى للتصعيد مع الرياض.



وزعمت أنّ “لجنة اعتصام المهرة” تمول قطرياً وعُمانياً، مُلمحةً إلى أنها وراء الهجوم على قوة عسكرية يمنية سعودية مشتركة، الثلاثاء، في الطريق المؤدي إلى منفذ “شحن”، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 5 جنود يمنيين وإصابة آخرين .



ونفت اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي بمحافظة المهرة علاقتها بالهجوم، وحمّلت المحافظ السابق للمهرة راجح باكريت المسؤولية .



ويرفض أهالي المهرة اليمنية الحدودية مع سلطنة عمان، “الإحتلال السعودي” لمنطقتهم.



وواصلت الصحيفة الممولة من “بن زايد” نشر أكاذيبها، مدّعيةً أن ما أسمته “تياراً قطرياً” في المهرة يجد تعاونا من تيارٍ داخل السلطة في مسقط “يصر على التصعيد مع السعودية في ملف المهرة” يضم شخصيات سياسية وأمنية عمانية . كما زعمت



وأطاحت الأحداث التي شهدتها المهرة اليمنية، الأسبوع الماضي، براجح باكريت من منصب المحافظ، وأعادت المحافظ الأسبق والبرلماني محمد علي ياسر إلى هرم السلطة المحلية.



وزعمت الصحيفة التي تنشر ما يريد ولي عهد أبوظبي أنّ المحافظ الجديد محسوب على وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري الذي يقيم في مسقط.



جديرٌ بالذكر أن صحيفة “العرب” دأبت على نشر الأكاذيب والإتهامات لسلطنة عمان، فيما يرى مراقبون أنّ الصحيفة تنفذ تعليمات تصلها من مكتب محمد بن زايد شخصياً .