أعلنت مصادر مصرية، وفاة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عن عمر ناهز الـ 94 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض منذ خلعه عن كرسي الحكم خلال ثورة 25 يناير 2011.

وتدهورت الحالة الصحية للمخلوع حسني مبارك، مؤخراً حيث ادخل إلى العناية المركزة الا أن حالته ساءت بشكل سريع.

يذكر أن علاء مبارك كشف عن أن والده، حسني مبارك يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وقالت مصادر مصرية مقربة من عائلة حسني مبارك إن تشييع جنازته سيكون من مسجد المشير حسين طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.

وبدأ أصدقاء علاء مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذى التزمت عائلة مبارك الصمت الشديد، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة.

وطلب علاء مبارك من متابعيه الدعاء لوالده الذي أدخل إلى العناية المركزة، قبل يومين.

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يذكر أن مبارك تولى زمام الحكم في مصر قرابة ثلاثين عاماً، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.

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