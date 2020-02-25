“وطن” تكشف حقيقة إصابة سيدة في الأردن عادت من إيران وصينية تعمل بفندق بكورونا

وضعت ابنة أردنية تحمل الجنسية الإيرانية في الحجر الصحي بمستشفى البشير للتأكد من عدم اصابتها بفيروس كورونا بعد قدومها إلى الأردن من إيران مساء الإثنين عبر مطار الملكة علياء.

من جهةً ثاني، تبيّن أن الموظفة الصينية التي تعمل في أحد فنادق البتراء غير مصابة بفيروس كورونا.

وكان نشطاء أردنيون تداولوا ليلة أمس على مواقع التواصل أنباء عن نقل سيدة صينية تعمل في البتراء إلى العاصمة عمان لفحصها.

وبحسب مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية د.عدنان إسحق، فإن السيدة الصينية دخلت الأردن قادمة من بلد عربي وليس من أي من الدول المنتشر بها المرض بشكل كبير.

وتابع أنه ولغايات وقائية ولكون السيدة سبق وأن زارت الصين خلال الشهر الماضي وتعاني من بعض أعراض الإنفلونزا العادية تم فحصها للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس.

وقال إن نتائج الفحوص المخبرية التي أجرتها الوزارة أكدت عدم إصابة السيدة الصينية بفيروس كورونا.

ويتفش فيروس كورنا في دول العالم، إذ توفي 3 أشخاص بالفيروس في إيران الثلاثاء ليرتفع عدد الوفيات إلى 15 .

وأكدت الكويت اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع عدد المرضى في البلاد إلى 8 .

والإصابات الثلاث الجديدة كانت لمواطنين قادمين من إيران، ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري.

وأعلنت وزارة الصحة في البحرين تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بالفيروس، لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في محافظة كركوك لعائلة عراقية عادت من إيران.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المبكر الحديث عن وباء عالمي مع انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد.

وفي الصين، ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 2663 . أما في إيطاليا، فارتفع عدد الوفيات إلى 7 حالات، وتخطى عدد الإصابات الجديدة 220.