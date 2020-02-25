محامي أسرة مبارك يكشف سبب وفاة المخلوع واللحظات الأخيرة في حياته

كشف فريد الديب، محامي أسرة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، عن سبب وفاة مبارك في أحد المستشفيات العسكرية المصرية صباح اليوم الثلاثاء.

وقال فريد وفقا لموقع “مصراوي”، إن الرئيس الأسبق عانى من مضاعفات مرضية خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر عملية جراحية أجريت له منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف الديب: “البقاء لله. مبارك مات، فجر اليوم تعرض لأزمة صحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وجرى استدعاء أسرته بالكامل في المستشفى، وتوفي صباح اليوم”.

وقد أعلن التلفزيون المصري لاحقا رسميا خبر وفاة مبارك عن عمر يناهز 91 عاما.

وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، قد اعلن منذ عدة أيام أن والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

ونعت شخصيات عربية، الرئيس المخلوع معتبرة اياه بالشخصية العربية الوطنية والتاريخية، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر مصرية مقربة من عائلة حسني مبارك إن تشييع جنازته سيكون من مسجد المشير حسين طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.

يذكر أن مبارك تولى زمام الحكم في مصر قرابة ثلاثين عاماً، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.