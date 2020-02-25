محامية كويتية
محامية كويتية
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“شاهد” محامية كويتية تُصيب مذيعا بصدمة على الهواء: “رأيت أختك في مواقعة جنسية”.. هكذا كانت ردة فعله

كتب وطن
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تسببت المحامية الكويتية ، في صدمة كبيرة على الهواء للمذيع والإعلامي ، بعد توجيه سؤال افتراضي محرج جدا له على الهواء اعتبره ناشطون غير لائق وسوء أدب من المحامية دلال.

وأثناء الحلقة الأخيرة من برنامج “” الذي يقدمه الإعلامي محمد المؤمن، اشتد النقاش بينه وبين المحامية دلال المسلم أثناء مناقشتها بقانون يحكم بإعدام المرأة حال انتقمت بقتل زوجها عند ضبط خيانته لها مع امرأة أخرى، فيما يحكم بعقوبة مخففة على الرجل حال قتل زوجته الخائنة عند ضبطها في وضع مخل مع عشيقها لانفعاله.

وانفعلت “مسلم” لتضرب مثالا على وجهة نظرها أصاب “المؤمن بالصدمة” حيث خاطبته:”أنت مثلا شفت أختك في مواقعة جنسية”، وقبل أن تستكمل جملتها قاطعها المذيع قائلا: “محشومة أختي!” مستنكرا إساءتها.

لتدارك المحامية الكويتية خطأها على الفور، واستبدلت المثال بفرضه عليها وعلى اخواتها، قائلة:” أخوي شاف اختي مو اختك انت.”

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