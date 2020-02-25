لأجل عيون “عيال زايد” .. الكويت تُعاقب الداعية البارز حامد العلي

ألغت محكمة الاستئناف الكويتية حكم البراءة الذي صدر عن محكمة أول درجة للداعية الكويتي الشيخ حامد العلي وقضت بسجنه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وجاء الحكم عن تهمة “القيام بعمل عدائي والإساءة لدولة الإمارات”. وفق صحيفة “الراي” المحلية



وكانت وزارة الخارجية قد تقدمت بشكواها ضد العلي، وطالبت بإحالته الى المحاكمة، وتطبيق أقصى العقوبة عليه.

واتهمت الخارجية “العلي” أنه يهدد قطع العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والإمارات، بسبب تغريدات نشرها على حسابه في تويتر، وطالبت بمعاقبته وفق المادة 4 من قانون رقم ‏‏‏‏30/‏‏ 1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجية.

جدير بالذكر ان محكمة كويتية ألغت سابقاً قرار ضبط وإحضار السياسي وعضو البرلمان السابق الدكتور عبدالله النفيسي بتهمة إساءته للإمارات.

وكان النفيسي اكد “استعداده للمثول أمام القضاء في الوقت الذي تحدده المحكمة، وذلك على خلفية القضية المرفوعة ضده بشأن “الإساءة للإمارات”.