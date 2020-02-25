كورونا يضرب الكويت
كورونا يضرب الكويت
الهدهد

كورونا يضرب الكويت .. هل أصيبت القوة الأمنية التي خالطت مواطناً مصاباً بالفيروس؟

كتب وطن
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أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس إلى 8 كلهم قادمون من التي ارتفع وفيات فيها الى 16 شخصاً .

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة استعانت بوزارة الداخلية لاستدعاء مواطن مصاب بفيروس كورونا بعد ظهور النتائج الإيجابية للتحليل الخاص به.

وتمّ الاستدلال من قبل رجال الأمن إلى عنوانه، وإرسال فريق لتسليمه إلى الصحة.

وأفادت الصحيفة أنه تمّ اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لفحص أفراد القوة الأمنية والاطمئنان إليهم، خصوصاً أنهم يعتبرون من المُخالطين للمصاب.

وعلى صعيد الإجراءات الاحترازية، اتخذت الحكومة الكويتية جملة خطوات، أبرزها منع المسيرات والتجمعات، وإغلاق جميع المنافذ مع العراق، والتوجه نحو فرض منع السفر إلى الدول الموبوءة بكورونا، ومنع دخول مواطنيها.

وقرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف المباريات لمدة أسبوعين.

وكانت الصحة الكويتية أعلنت الإثنين، وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة عن إصاباتهم بكورونا، أحدها لكويتي، والثانية لسعودية والثالثة من البدون (من دون جنسية).

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المبكر الحديث عن وباء عالمي مع انتشار عدوى الجديد.

وفي ، ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 2663 .

أما في إيطاليا، فارتفع عدد الوفيات إلى 7 حالات، وتخطى عدد الإصابات الجديدة 220.

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