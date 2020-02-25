سلطنة عمان تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا
سلطنة عمان تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا
الهدهد

قرار جديد وعاجل في سلطنة عمان منعاً لوصول فيروس كورونا من إيران

كتب وطن
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قررت السلطات في وقف عمليات الاستيراد والتصدير عبر في خوفاً من فيروس .

وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسلطنة، تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين سلطنة عمان وإيران .

وأعلنت وزارة الصحة العمانية  تسجيل أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا لمواطنتين عمانيتين قدمتا من .

وكشف الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة العماني أنه تم الحجر على أكثر من 250 شخصا من الذين قدموا من الدول الموبوءة للاشتباه، لكن لم يتم رصد إلا الحالتين اللتين أعلن عنهما للمواطنتين العمانيتين .

وتوفي 3 أشخاص بفيروس كورونا في إيران الثلاثاء ليرتفع عدد الوفيات إلى 15 .

و أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من إيران بما فيها طائرات الركاب والشحن اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع في إطار إجراءات مواجهة انتشار كورونا .

وأكدت اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع عدد المرضى في البلاد إلى 8 .

والإصابات الثلاث الجديدة كانت لمواطنين قادمين من إيران، ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري.

وأعلنت وزارة الصحة في البحرين تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بالفيروس، لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق عبر مطار البحرين الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية إصابة 4 أشخاص قدموا من إيران إلى كركوك بفيروس كورونا الجديد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المبكر الحديث عن وباء عالمي مع انتشار عدوى الجديد.

 وفي ، ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 2663 . أما في إيطاليا، فارتفع عدد الوفيات إلى 7 حالات، وتخطى عدد الإصابات الجديدة 220.

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