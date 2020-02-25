كأنها قصر أُعد لملك.. “شاهد” فيديو لمقبرة حسني مبارك من الداخل يقلب مواقع التواصل

أعاد ناشطون بمواقع التواصل في مصر تداول مقطعا مصورا لمقبرة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، والتي أنشئت قبل 10 سنوات وسرب لها عدة مقاطع عقب الثورة.

وبحسب المقاطع المتداولة التي أحدثت ضجة كبيرة تظهر حالة البذخ والفحش في إنشاء هذه المقبرة على مساحة 1000 متر، وتشطيبها على طراز عالي مثل القصور الملكية فضلا عن الديكورات والأثاث بداخلها وكأنها قصر أعد لسكن أحد الملوك.

وفجرت هذه المقاطع غضب النشطاء الذين استنكروا أن يكون مثل هذا المكان مقبرة بينما منازل بعض المصريين لا ترقى للحياة الآدمية، فضلا عن كون هذا مخالف لتعاليم الإسلام وتعدي على حرمة الدار الآخرة، حسب وصفهم.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يبلغ طول المقبرة من الخارج 70 مترا، حيث يتواجد مدفن عائلة مبارك على مساحة 1000 متر مربع.

ويحتوي على ثلاث مداخل وخلف هذه الأبواب تستقر جدران فاصلة، أحدها كتب عليه عائلة “ثابت” نسبة إلى سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل وهو المدفن الذى شهد دفن حفيد مبارك نجل علاء.

ومن المقرر بحسب ما نقله موقع “اليوم السابع” المقرب من النظام أن يتم دفن الرئيس الأسبق حسنى مبارك في مدافن العائلة بمصر الجديدة، حيث سادت منذ قليل حالة من التأهب بالمنطقة المحيطة بالمقابر.

وقالت مصادر مقربة من أسرة مبارك أن المقابر تم فتحها منذ أسبوع وتم تجهيزها خاصة مع ظهور مؤشرات لوفاته بعد تدهور حالته بالمستشفى.