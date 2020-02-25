طبيب حسني مبارك يكشف مفاجأة عن طبيعة مرض المخلوع الذي لا يصيب الا “1” في المليون!

كشف الدكتور ياسر عبدالقادر، الطبيب المصري المعالج للمخلوع حسني مبارك، عن طبيعة المرض الذي أدى إلى وفاة مبارك، مشيراً إلى أن المخلوع أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ”1″ في المليون.

وأوضح عبد القادر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج “حضرة المواطن”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، مساء أمس الثلاثاء، أن “مبارك، أصيب بسرطان في الإثني عشر، وتم إجراء جراحة ناجحة وصلت نسبة الشفاء لـ100%”.

وأضاف أن “مبارك، كان شخصا له هيبة حتى بعد انتهاء فترة رئاسته”، مشيرا إلى أن “مبارك، كان على وعي كامل بكل ما يحدث حتى قبل وفاته”.

وتابع: “مبارك كان في قمة الذوق والأخلاق وخفة الظل، ولم أقابل شخص في هذا المنصب رفيع المستوى في هذا الخلق”.

وتوفي مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك”، وأرفق تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيها حسني مبارك مرتديا الزي العسكري وفيها أبرز تصريحاته وخطاباته.

ومن المقرر أن يجري تشييع جثمان الرئيس المصري المخلوع محمد حسنى مبارك، في جنازة عسكرية بحضور نظام السيسي.

وليس بعيدا عن ذاكرة المصريين مشهد وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي ـ أول رئيس مدني منتخب في مصر ـ وتعنت النظام بمنع جنازته ودفنه ليلا بحضور أفراد أسرته فقط ومنع العزاء فيه.