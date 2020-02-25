صدمة في البحرين.. ارتفاع مخيف في عدد المصابين بـ كورونا خلال 24 ساعة والكويت تتخذ هذه الاجراءات

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” في المملكة إلى 26 حالة، وهي زيادة صادمة لعدد الاصابات التي سجلت في دولة خليجية منذ اكتشاف المرض.

أكدت وزارة الصحة مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا ومكافحته وقالت الوزارة في بيان إن “العدد الإجمالي للحالات المصابة بلغ 26 حالة مصابة في المملكة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي”.

وزارة الصحة البحرينية تعلن ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة الى ٢٦ حالة مصابة في المملكة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار #البحرين الدولي. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) February 26, 2020

وأوضحت أن “نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة، التي أجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة للفحوصات أكدت إصابتهم بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم فورا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، كما تم إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين لهم على متن الرحلة ونقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس”.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الكویتیة ارتفاع عدد الإصابات هي الاخرى بفیروس “كورونا” إلى 11 حالة إثر تسجیل إصابتین جدیدتین.

وأوضحت أن “جمیع الحالات مستقرة وتتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات المعدة والمجھزة لاستقبال مرضى فیروس كورونا

وسريعاً اتخذت الكويت قرارات عاجلة للوقاية من كورونا، ومنعت السفن الأجنبية، ما عدا تلك التي تنقل نفطا، من المغادرة إلى أو القدوم من عدة دول، وذلك بهدف منع انتشار فيروس “كورونا”.

وفرضت المذكرة الصادرة بتاريخ 25 فبراير حسب ما نشرت “رويترز” حظرا على السفن القادمة من أو المتجهة إلى كوريا الجنوبية، و إيطاليا، وتايلاند، وسنغافورة، واليابان، والصين، وهونج كونج، والعراق.

واستبعدت مذكرة أخرى تحمل نفس التاريخ سفن قطاع النفط من الحظر.

وكانت وزارة الصحة الكویتیة قد أعلنت أمس عن ارتفاع عدد الإصابات بفیروس “كورونا” إلى 11 حالة إثر تسجیل إصابتین جدیدتین.

ودعت الوزارة المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.