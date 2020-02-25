هل تشهد السعودية تسونامي؟.. “شاهد” كيف غمرت الأمواج كورنيش جدة وأغرقت الزبائن

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعدد من المقاطع الصادمة، لمطاعم بجدة داهمتها مياه البحر بعدما تخطت الكورنيش عقب ارتفاع المد وسط ذهول ورعب الزبائن.

الصور من كورنيش جده صباح اليوم. pic.twitter.com/8crVd1rkMI — 🇲🇦🍃🌹🍃🇸🇦NASMA (@NASMA38531965) February 25, 2020

وتظهر المقاطع المتداولة لحظة اندفاع الأمواج تجاه حواجز الكورنيش الحديدية وتكسيرها، كما داهمت عدد من المطاعم وحطمت المقاعد والطاولات وسط وجود الزبائن في مشهد مرعب.

فيديو

أمواج قوية تغمر كورنيش جدة وتداهم عدد من المطاعم #جدة_الان pic.twitter.com/PJzTqToJYr — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 25, 2020

كما أغرقت المياه الطرق اثناء سير المركبات وتسببت في ازدحام مروري كبير.

شاهد 🎥

دخول مياه البحر إلى ساحل مدينة جدة بسب الرياح القوية وشدة اضطراب الموج

المصدر: @Ebra_2030 #الطقس pic.twitter.com/z42TUdp8Wr — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 25, 2020

من جانبها نبّهت إدارة المرور بمحافظة جدة سائقي المركبات على طريق الكورنيش إلى تحويل مسار الحركة المرورية بصورة مؤقتة.

وأوضحت أن تحويل مسار الحركة سببه ارتفاع أمواج البحر ووصولها إلى الطريق.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة مكة المكرمة تشهد اليوم تقلبات جوية في عدة محافظات.