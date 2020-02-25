دعارة
دعارة
Videoحياتنا

“شاهد” بعد فضيحة الاستعباد الجنسي في البحرين لفتيات من كازاخستان .. هذا ما فعلته الإمارات

كتب وطن
0

تداول مغردون بموقع “تويتر” فيديو قالوا عنه إن بدأت استقدام أول عاملات منزليات من .

يأتي ذلك بعد الكشف عن فضيحة جنسية كبيرة في تمثلت بإعلان كازاخستان إنقاذ 21 فتاة كازاخية من في البحرين.

وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، في بيان: “ساهمت سفارة جمهورية كازاخستان في المملكة العربية ، وبمساعدة شرطة البحرين في تحرير 21 مواطنة من جمهورية كازاخستان من الاستعباد الجنسي”.

وأوضحت الوزارة، أن الفتيات الصغيرات تم استدعاؤهن عن طريق الاحتيال، للعمل في قطاع الخدمات الفندقية، لكن عند وصولهن إلى المنامة، أجبرهن أصحاب العمل الذين استولوا على جوازات سفرهن عنوة، على تقديم خدمات جنسية، بما في ذلك باستخدام القوة البدنية ضدهن في حال العصيان.

وأحالت النيابة العامة في البحرين، 9 أشخاص بينهم أجانب، إلى محاكمة جنائية ستعقد في 3 مارس/آذار المقبل، بتهم مرتبطة بـ”الإتجار في 21 فتاة أجنبية”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“وطن” تكشف: اختفاء وسيم يوسف !

الهدهد

كل دول الخليج في رعب من كورونا إلا قطر لم يصلها الفيروس القاتل بفضل الحصار.. وإعلامي…

الهدهد

لأجل عيون “عيال زايد” .. الكويت تُعاقب الداعية البارز حامد العلي

تقارير

من الحدود الجغرافية للخلافات السياسية.. أزمة الخليج ليست الأولى وهذا تاريخ الصراع بين…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.