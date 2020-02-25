“شاهد” بعد فضيحة الاستعباد الجنسي في البحرين لفتيات من كازاخستان .. هذا ما فعلته الإمارات

تداول مغردون بموقع “تويتر” فيديو قالوا عنه إن الإمارات بدأت استقدام أول عاملات منزليات من كازاخستان .

فيديو

شاهد.. الإمارات تستقدم أول عاملات منزليات من #كازاخستان pic.twitter.com/E5QqeqyTqn — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 25, 2020

يأتي ذلك بعد الكشف عن فضيحة جنسية كبيرة في البحرين تمثلت بإعلان كازاخستان إنقاذ 21 فتاة كازاخية من الاستعباد الجنسي في البحرين.

وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، في بيان: “ساهمت سفارة جمهورية كازاخستان في المملكة العربية السعودية، وبمساعدة شرطة البحرين في تحرير 21 مواطنة من جمهورية كازاخستان من الاستعباد الجنسي”.

وأوضحت الوزارة، أن الفتيات الصغيرات تم استدعاؤهن عن طريق الاحتيال، للعمل في قطاع الخدمات الفندقية، لكن عند وصولهن إلى المنامة، أجبرهن أصحاب العمل الذين استولوا على جوازات سفرهن عنوة، على تقديم خدمات جنسية، بما في ذلك باستخدام القوة البدنية ضدهن في حال العصيان.

وأحالت النيابة العامة في البحرين، 9 أشخاص بينهم أجانب، إلى محاكمة جنائية ستعقد في 3 مارس/آذار المقبل، بتهم مرتبطة بـ”الإتجار في 21 فتاة أجنبية”.