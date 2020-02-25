“شاهد” بعد فضيحة الاستعباد الجنسي في البحرين لفتيات من كازاخستان .. هذا ما فعلته الإمارات

تداول مغردون بموقع “تويتر” فيديو قالوا عنه إن الإمارات بدأت استقدام أول عاملات منزليات من كازاخستان .
يأتي ذلك بعد الكشف عن فضيحة جنسية كبيرة في البحرين تمثلت بإعلان كازاخستان إنقاذ 21 فتاة كازاخية من الاستعباد الجنسي في البحرين.
وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، في بيان: “ساهمت سفارة جمهورية كازاخستان في المملكة العربية السعودية، وبمساعدة شرطة البحرين في تحرير 21 مواطنة من جمهورية كازاخستان من الاستعباد الجنسي”.
وأوضحت الوزارة، أن الفتيات الصغيرات تم استدعاؤهن عن طريق الاحتيال، للعمل في قطاع الخدمات الفندقية، لكن عند وصولهن إلى المنامة، أجبرهن أصحاب العمل الذين استولوا على جوازات سفرهن عنوة، على تقديم خدمات جنسية، بما في ذلك باستخدام القوة البدنية ضدهن في حال العصيان.
وأحالت النيابة العامة في البحرين، 9 أشخاص بينهم أجانب، إلى محاكمة جنائية ستعقد في 3 مارس/آذار المقبل، بتهم مرتبطة بـ”الإتجار في 21 فتاة أجنبية”.