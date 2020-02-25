بينما مُنعت جنازة مرسي ودفن ليلاً دون مشيعين .. جنازة عسكرية مهيبة لـ مبارك بحضور السيسي!

في مفارقة عجيبة تفضح كيف تسير الأمور “بالمقلوب” في عهد النظام العسكري بمصر، نقلت وسائل إعلام مصرية أنه تقرر تشييع جثمان الرئيس المصري المخلوع محمد حسنى مبارك، فى جنازة عسكرية بحضور نظام السيسي.

وليس بعيدا عن ذاكرة المصريين مشهد وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي ـ أول رئيس مدني منتخب في مصر ـ وتعنت النظام بمنع جنازته ودفنه ليلا بحضور أفراد أسرته فقط ومنع العزاء فيه.

وفي هذا السياق علق الإعلامي المصري الساخر عبدالله الشريف بقوله:”غدا جنازة عسكرية مهيبة لـ #حسني_مبارك بحضور السيسي ورؤساء بعض الدول في حين منعت جنازة مرسي ودفن ليلا وتم القبض على من قدم العزاء لأسرته”

غدا جنازة عسكرية مهيبة لـ #حسني_مبارك بحضور السيسي ورؤساء بعض الدول في حين منعت جنازة مرسي ودفن ليلا وتم القبض على من قدم العزاء لأسرته، مهما بلغت زينتكم فستخرجون غدا خلف لص عوقب بتهمة مخلة بالشرف من واقع سجلات محاكمكم، في حين ان كل قضايا مرسي تحت الاجراء ولم تثبت منها واحدة 😊 — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) February 25, 2020

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن): “مهما بلغت زينتكم فستخرجون غدا خلف لص عوقب بتهمة مخلة بالشرف من واقع سجلات محاكمكم، في حين ان كل قضايا مرسي تحت الاجراء ولم تثبت منها واحدة “

وتوفى الرئيس المخلوع إثر ثورة ضده عام 2011 محمد حسنى مبارك، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على اثرها العناية المركزة.

ويعد المخلوع “مبارك” الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى السلطة فى 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظل فى الحكم حتى 11 فبراير 2011.

ولد مبارك فى 4 مايو 1928، وتوفى اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا، ومن المقرر تحديد موعد الجنازة فى الساعات المقبلة.

ونقلت صحيفة (الوطن) المصرية عن مصادر أنّ ملوك ورؤساء ووزراء خارجية عرب وأجانب، يحضرون جنازة الرئيس المخلوع الذي رحل عن عمر ناهز 92 عاما.

وكان أحد العاملين في مقابر مبارك، قال إنّ جثمانه سيوارى الثرى غدا عقب صلاة الظهر، حسب ما أبلغتهم أسرة الرئيس المخلوع.