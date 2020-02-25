جمال ريان: الجيش الأردني صاحب فضل كبير على السعودية ولولاه لأصبح حال حدودها شمالا مثل حال الجنوب

قال الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، إن الأردن صاحبت فضل كبير على المملكة العربية السعودية بتأمين حدود المملكة الشمالية.

وشدد “ريان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على أنه لولا جهود الجيش الأردني في حماية الحدود الشمالية للمملكة لصار حالها مثل حال حدودها الجنوبية مع اليمن.

حقيقة يجهلها السعوديون:للسعودية حدود مشتركة مع اليمن والإمارات وعمان وقطر والكويت والبحرين والعراق والأردن،ولولا حماية الجيش العربي الأردني الهاشمي للحدود الشمالية للسعودية ،لاصبح حال شمالها مثل حال جنوبها ، وجهوا معي التحية للجيش العربي الأردني الهاشمي #الاردن #السعودية #الخليج pic.twitter.com/QNjU2fb6rA — جمال ريان (@jamalrayyan) February 23, 2020

وأوضح:”حقيقة يجهلها السعوديون للسعودية حدود مشتركة مع اليمن والإمارات وعمان وقطر والكويت والبحرين والعراق والأردن،ولولا حماية الجيش العربي الأردني الهاشمي للحدود الشمالية للسعودية، لأصبح حال شمالها مثل حال جنوبها”

ووجه جمال ريان في نهاية تغريدته التحية “للجيش العربي الأردني الهاشمي”.

يشار إلى أنه تم الاتفاق على تعيين الحدود السعودية الأردنية حسب اتفاقية حدا (قرية تقع بالقرب من جدة) وتنص على أن تبدأ الحدود من جبل عنازة وتتجه صوب الجنوب الغربية إلى نقطة تقاطع خط طول 39 شرقا مع دائرة عرض 32 شمال.

ثم تتجه ناحية الجنوب الغربي إلى تقاطع خط الطول 37 شرقامع دائرة عرض 30 ـ31 شمالا ومن نقطة التقاطع الأخيرة تبدأ الحدود في التعرج حتى تمر ببئر النهام ثم شمال منطقة الطبيعة.

وبذلك يكون الجزء الأمبر من وادي سرحان ضمن الأراضي السعودية، ولم تشر الاتفاقية إلى الحدود السعودية من الأردن شمال إقليم الحجاز ومن ثم أصبحت الحدود في هذه المنطقة المتعارف عليها حتى أكدتها اتفاقية عمان عام 1965 وتمتد على شكل خط مستقيم بين ثنية طبيق وقلعة المدورة ومنها يتجه الحد ناحية الشمال الغربي إلى جنوب ميناء العقبة.

وتحولت الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن إلى بؤرة ملتهبة ومصدر تهديد كبير للسعودية من جماعة الحوثي، التي تنفذ عمليات في العمق السعودي واستهدفت منشآت سعودية حيوية بصواريخها الموجهة ما تسبب في خسائر فادحة للمملكة.