تعليق شيخة قطرية من الأسرة الحاكمة على وفاة حسني مبارك يثير جدلاً واسعاً

علقت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، على وفاة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما نتيجة وعكة صحية أقعدته العناية المركزة أوائل الشهر الجاري.

ونشرت “آل ثاني” في تغريدة لها بتويتر صورة المخلوع الراحل “مبارك” وعلقت بقولها:”اليوم يقف أمام المحكمة الحقيقية، والتي لا ينفع بها سلطان ولا نفوذ ولا وساطة ولا شهادة زور وعند الله تجتمع الخصوم”

اليوم يقف أمام المحكمة الحقيقية، والتي لا ينفع بها سلطان ولا نفوذ ولا وساطة ولا شهادة زور . .



وعند الله تجتمع الخصوم . . #حسني_مبارك#وفاة_حسني_مبارك pic.twitter.com/IDO3lB3gI8 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) February 25, 2020

ولاقت تغريدة الشيخة القطرية تفاعلا كبيرا بين مؤيد ومعارض لمهاجمتها الرئيس المصري المخلوع.

اليوم يقف أمام المحكمة الحقيقية، والتي لا ينفع بها سلطان ولا نفوذ ولا وساطة ولا شهادة زور . .



وعند الله تجتمع الخصوم . . #حسني_مبارك#وفاة_حسني_مبارك — H A H (@3zeet) February 25, 2020

وانقسم المصريون اليوم بين مترحم على مبارك متناسيا ماضيه، وبين فريق هاجمه ورفض الترحم عليه ولم ينس 30 عاما من الذل والقهر والفقر في عهده.

كان له الدور الاساسي في حماية العرب وبمن فيهم الخليج كاملاً — Nader (@Nader55992) February 25, 2020

ونعت شخصيات عربية، الرئيس المخلوع معتبرة اياه بالشخصية العربية الوطنية والتاريخية، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر مصرية مقربة من عائلة حسني مبارك إن تشييع جنازته سيكون من مسجد المشير حسين طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.

يذكر أن مبارك تولى زمام الحكم في مصر قرابة ثلاثين عاماً، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.