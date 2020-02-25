تعليق شيخة قطرية من الأسرة الحاكمة على وفاة حسني مبارك يثير جدلاً واسعاً
علقت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، على وفاة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما نتيجة وعكة صحية أقعدته العناية المركزة أوائل الشهر الجاري.
ونشرت “آل ثاني” في تغريدة لها بتويتر صورة المخلوع الراحل “مبارك” وعلقت بقولها:”اليوم يقف أمام المحكمة الحقيقية، والتي لا ينفع بها سلطان ولا نفوذ ولا وساطة ولا شهادة زور وعند الله تجتمع الخصوم”
ولاقت تغريدة الشيخة القطرية تفاعلا كبيرا بين مؤيد ومعارض لمهاجمتها الرئيس المصري المخلوع.
وانقسم المصريون اليوم بين مترحم على مبارك متناسيا ماضيه، وبين فريق هاجمه ورفض الترحم عليه ولم ينس 30 عاما من الذل والقهر والفقر في عهده.
ونعت شخصيات عربية، الرئيس المخلوع معتبرة اياه بالشخصية العربية الوطنية والتاريخية، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مصادر مصرية مقربة من عائلة حسني مبارك إن تشييع جنازته سيكون من مسجد المشير حسين طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.
يذكر أن مبارك تولى زمام الحكم في مصر قرابة ثلاثين عاماً، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.
أصبح نفوق وموت هؤلاء الكلاب الأعراب يوم فرح وسرور وحبور وانشـــراح وسعادة عند كل الشعب العربي ……