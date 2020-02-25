“شاهد” الظهور الأخير للمخلوع حسني مبارك قبل وفاته.. هكذا بدا مع حفيده في المستشفى

نشر عمر مبارك، حفيد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، صورة له برفقة جده الذي أعلن في القاهرة وفاته اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 94 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، منذ خلعه من سدة الحكم يناير 2011.

ونشرت الصورة مطلع شهر فبراير الجاري، على أثر الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها مبارك ودخل بسببها إلى المستشفى.

وعلق حفيد مبارك على الصورة وهو يقبل رأس جده قائلا: “‏كل الحب والتقدير”.

وكانت مصادر مصرية، أعلنت وفاة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عن عمر ناهز الـ 94 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض منذ خلعه عن كرسي الحكم خلال ثورة 25 يناير 2011.

وتدهورت الحالة الصحية للمخلوع حسني مبارك، مؤخراً حيث ادخل إلى العناية المركزة الا أن حالته ساءت بشكل سريع.

يذكر أن علاء مبارك كشف عن أن والده، حسني مبارك يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وقالت مصادر مصرية مقربة من عائلة حسني مبارك إن تشييع جنازته سيكون من مسجد المشير حسين طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.

يذكر أن مبارك تولى زمام الحكم في مصر قرابة ثلاثين عاماً، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.