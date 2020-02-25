الصحة العُمانية تعلن ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا والسجن 3 سنوات لمن يقع في هذا المحظور
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان اليوم، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس القاتل داخل البلاد إلى 4 حالات.
الصحة العمانية قالت في تغريدة على تويتر رصدتها (وطن) إن السلطنة سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 حالات.
وأوضحت الوزارة أن الحالتين الجديدتين لمواطنتين عمانيتين قادمتين من إيران، التي تعاني من انتشار الفيروس على نطاق واسع، أسفر حتى الآن عن وفاة 15 شخصا، وإصابة 90 آخرين.
وتهيب وزارة الصحة العُمانية بالمسافرين القادمين من الدول الموبوءة التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة واتباع الاجراءات الوقائية.
وفي بيان آخر نشرته وزارة الصحة بسلطنة عمان على تويتر حذرت مما يتم حاليا تداوله من إشاعات حول وجود عدد من الاصابات بمرض كورونا المستجد في كل من صلالة وبركاء والمضيبي والمصنعة وعدد آخر من ولايات السلطنة.
وأوضحت:” ونفيدكم بأن جميع ذلك غير صحيح عدى ما يتم نشره بشكل رسمي من قبل وزارة الصحة.”
من جانبه حذر الإدعاء العام في السلطنة في بيان له من الانسياق وراء هذه الإشاعات أو الترويج لها، مؤكدا أن إرسال أو إعادة إرسال الأخبار الكاذبة أو الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التقنية المختلفة جريمة تصل عقوبتها للسجن ثلاث سنوات.
وكانت سلطنة عمان أعلنت أمس، الاثنين، تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا، لمواطنتين قادمتين من إيران، وفقا لبيان صدر عن وزارة الصحة العُمانية.
وأعلن ميناء “خصب” العماني تعليق عمليات الشحن من وإلى إيران اعتبارا من غد، الأربعاء، بسبب فيروس كورونا، لتنضم بذلك الدولة الخليجية إلى قائمة الدول العربية والخليجية الأخرى التي أوقفت تعاملاتها مع إيران بسبب نشرها العدوى القاتلة.