فضيحة جديدة.. الإمارات تقرر نقل المصابين بـ”كورونا” من أراضيها إلى عدن بعد اتفاق خبيث

كشف صحافي يمني، معلومات خطيرة عن نية الإمارات بناء “حجر صحي” في مستشفى الصداقة بعدن، تنقل فيه كافة المصابين بفيروس كورونا من أراضيها إلى اليمن.

وفي التفاصيل يقول الصحفي اليمني أحمد ماهر، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن اتفاقاً جرى بين الامارات ووزارة الصحة اليمنية وافقت عليه الاخيرة مقابل مبلغ مالي ضخم.

وأشار الصحفي اليمني إلى أن الاطباء العاملين في المستشفى اليمني (رفضوا) هذا العمل لانه سيؤدي إلى كارثة صحية تهدد اليمنيين.

الإمارات تريد بناء حجز صحي بمستشفى الصداقة بعدن كي تنقل المصابين بفيروس كورنا من أراضيها ووزارة الصحة وافقت على ذلك مقابل مبلغ مالي ولكن الدكاترة العاملين بالمستشفى رفضوا هذا العمل لانه يؤدي إلى كارثة صحية.

ندعو كل أحرار اليمن لرفض طلب الإمارات حتى لاينتقل الوباء إلى اليمن. — أحمد ماهر (@Ahmed_maher_MM) February 24, 2020

ودعا الصحفي اليمني أحرار اليمن إلى رفض طلب الامارات حتى لا ينتقل الوباء إلى اليمن.

وأثار القرار الاماراتي جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق حساب عماني منتقداً خطوة الامارات بالقول إن الامارات لا تريد لليمن الخير ذهبت إليها لسيطرة على مواقعها اللوجستيه وما تقوم بهِ في الجنوب فقط محاولة شطر اليمن إلى نصفين، كي يتسنى لها التحكّم في مفصال الدولة اليمنية ونهب ثرواتها، حتى فيما يتعلق بإجلاء الطلبة اليمنيين من الصين كانت أكذوبة من أجل تمرير مصالحها الخاصة.

الإمارات لن تريد لليمن الخير ذهبت

إليها لسيطرة على مواقعها اللوجستيه

وما تقوم بهِ في الجنوب فقط محاولة

شطر اليمن إلى نصفين، كي يتسنى لها

التحكّم في مفصال الدولة اليمنيه ونهب

ثرواتها، حتى فيما يتعلق بإجلاء الطلبة

اليمنيين من الصين كانت أكذوبة من أجل

تمرير مصالحها الخاصه . https://t.co/BpT8FWe0p5 — الزِّنَاد العُماني (حساب بديل ) (@Omani_trigger) February 25, 2020

وفي السياق قررت الامارات منع سفر مواطنيها إلى كل من إيران وتايلاند بعد تفشي فيروس كورونا في هاتين الدولتين، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت الوكالة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن الإمارات منعت سفر مواطنيها إلى كل من إيران وتايلاند حتى إشعار آخر حرصا على سلامتهم وفي ظل جهود مكافحة فيروس كورونا.

ودعت أبوظبي المواطنين الموجودين في البلدين إلى التواصل مع السفارة أو مركز الاتصال بوزارة الخارجية، وفقا لوام.

وكانت قد سجلت الإمارات 13 حالة إصابة بفيروس كورونا، أعلنت شفاء 3 منها، لثلاثة مواطنين صينيين.

وتفشى الفيروس بشكل واسع في إيران الأسبوع الجاري، إذ تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ60 في حين بلغ عدد الوفيات 12 وفقا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في إيران.