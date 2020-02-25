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فضيحة جديدة.. الإمارات تقرر نقل المصابين بـ”كورونا” من أراضيها إلى عدن بعد اتفاق خبيث

كتب خاص "وطن"
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كشف صحافي يمني، معلومات خطيرة عن نية الإمارات بناء “” في مستشفى الصداقة بعدن، تنقل فيه كافة المصابين بفيروس من أراضيها إلى اليمن.

وفي التفاصيل يقول الصحفي اليمني أحمد ماهر، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن اتفاقاً جرى بين ووزارة الصحة اليمنية وافقت عليه الاخيرة مقابل مبلغ مالي ضخم.

وأشار الصحفي اليمني إلى أن الاطباء العاملين في المستشفى اليمني (رفضوا) هذا العمل لانه سيؤدي إلى كارثة صحية تهدد اليمنيين.

ودعا الصحفي اليمني أحرار اليمن إلى رفض طلب الامارات حتى لا ينتقل الوباء إلى اليمن.

وأثار القرار الاماراتي جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق حساب عماني منتقداً خطوة الامارات بالقول إن الامارات لا تريد لليمن الخير ذهبت إليها لسيطرة على مواقعها اللوجستيه  وما تقوم بهِ في الجنوب فقط محاولة شطر اليمن إلى نصفين، كي يتسنى لها التحكّم في مفصال الدولة اليمنية ونهب ثرواتها، حتى فيما يتعلق بإجلاء الطلبة اليمنيين من كانت أكذوبة من أجل تمرير مصالحها الخاصة.

وفي السياق قررت الامارات منع سفر مواطنيها إلى كل من وتايلاند بعد تفشي كورونا في هاتين الدولتين، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت الوكالة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن الإمارات منعت سفر مواطنيها إلى كل من إيران وتايلاند حتى إشعار آخر حرصا على سلامتهم وفي ظل جهود مكافحة .

ودعت المواطنين الموجودين في البلدين إلى التواصل مع السفارة أو مركز الاتصال بوزارة الخارجية، وفقا لوام.

وكانت قد سجلت الإمارات 13 حالة إصابة بفيروس كورونا، أعلنت شفاء 3 منها، لثلاثة مواطنين صينيين.

وتفشى الفيروس بشكل واسع في إيران الأسبوع الجاري، إذ تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ60 في حين بلغ عدد الوفيات 12 وفقا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في إيران.

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