أول رد فعل من السلطان هيثم بن طارق على وفاة حسني مبارك.. هذا ما فعله

في أول رد فعل من سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق، على وفاة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، بعث السلطان ببرقية تعزية في الرئيس الراحل.

وكالة الأنباء العمانية قالت وفق ما رصدته (وطن) إن سلطان عمان أعرب فى برقيته عن خالص التعازى والمواساة للرئيس السيسى ، ولأسرة الرئيس الراحل ، والشعب المصرى ، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته.

حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم – أبقاه الله- يبعث برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية #مصر العربية في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد #حسني_مبارك pic.twitter.com/XC1a17wra5 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 25, 2020

وكان الرئيس المصري السابق، توفي الثلاثاء بعد تلقيه علاجا في غرفة للرعاية المكثفة عقب جراحة خضع لها مؤخرا، وأعلنت القاهرة الحداد العام في جميع أنحاء مصر لمدة 3 أيام، حدادا على وفاة مبارك، الذي حكم مصر على مدى 30 عاما.

وفي الكويت، نعى الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، أمير الكويت، الثلاثاء، حسني مبارك.

وبعث أمير الكويت برقية تعزية إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة مبارك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت الوكالة إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، بعث ببرقية تعزية مماثلة.

كما بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة تعزية إلى السيسي ولعائلة مبارك، حسب بيان صدر عن مكتبه.