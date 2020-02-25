أنور قرقاش يبكي رحيل حسني مبارك ورجل الخمور خلف الحبتور يعتبره بـ”سوبر مان” العرب!

أعرب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن حزنه الشديد لرحيل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، معتبراً إياه “رجل دولة” وصاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة.

قرقاش وفي تغريدة رصدتها “وطن” على “تويتر”، قال إن العالم العربي فقد اليوم ما أسماه “رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة “، مضيفاً :” الرئيس حسني مبارك رحمه الله تميز بالحكمة والشجاعة ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ “.

وقدم قرقاش عزاء عيال زايد لأسرة المخلوع مبارك وللشعب المصري الشقيق. كما أسماه.

فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة.

الرئيس حسني مبارك رحمه الله تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ.

عزاؤنا لأسرة الرئيس الراحل وللشعب المصري الشقيق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 25, 2020

وتوفي الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك عن عمر ناهز الـ 94 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض منذ خلعه عن كرسي الحكم خلال ثورة 25 يناير 2011.

وتدهورت الحالة الصحية للمخلوع حسني مبارك، مؤخراً حيث ادخل إلى العناية المركزة الا أن حالته ساءت بشكل سريع.

ولم يكن قرقاش هو الاول الذي يبكي على رحيل مبارك، بل غرد رجل الاعمال الاماراتي البارز خلف الحبتور معزياً الشعب المصري برحيل مبارك، واصفاً اياه ببطل أكتوبر و “شخصية عربية قوية لعبت دور مهم في استقرار المنطقة”.

وأضاف الحبتور قائلاً :” اسكنه الله فسيح جناته والهم أهله وكل محبيه في مصر والعالم العربي الصبر والسلون.ِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ “.

أعزي شعب #مصر الشقيق بوفاة الرئيس المصري السابق #حسني_مبارك، بطل أكتوبر وشخصية عربية قوية لعبت دور مهم في استقرار المنطقة.

اسكنه الله فسيح جناته والهم أهله وكل محبيه في مصر والعالم العربي الصبر والسلون.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) February 25, 2020

وقالت مصادر مصرية مقربة من عائلة حسني مبارك إن تشييع جنازته سيكون من مسجد المشير حسين طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.

يذكر أن مبارك تولى زمام الحكم في مصر قرابة ثلاثين عاماً، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.