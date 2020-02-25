وقف إلى جانب الناطق باسم الحكومة يتصبب عرقاً.. “شاهد” أعراض كورونا على نائب وزير الصحة الايراني

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، صورا ومقاطع فيديو لنائب وزير الصحة تبدو عليه أثار التعب والإرهاق، إذ تم الإعلان اليوم عن إصابته بفيروس “كورونا”.

ففي إحدى الصور التي تم رصدها، يظهر نائب وزير الصحة إيرج حريرجي يمسح عرقه نتيجة ارتفاع درجة حرارته خلال مؤتمر صحفي إلى جانب علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة أمس الاثنين.

Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who is infected with #CoronaVirus had a joint presser along with spokesman of the government Rabiei yesterday among journalists. A footage published earlier had raised suspicion that he might had been infected with the virus. pic.twitter.com/IWKsga06SC — Abas Aslani (@AbasAslani) February 25, 2020

واليوم تم تأكيد نتائج التحاليل، التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة والتي كشفت إصابته بفيروس “كورونا”.

وقد عينت السلطات الإيرانية بعد انتشار “كورونا” في البلاد، حريرجي في منصب رئيس لجنة مكافحة فيروس “كورونا”، التي أمر بتشكيلها الرئيس حسن روحاني.

وفي تصريح من داخل المستشفى قال حريرجي: “لقد عانيت منذ الأمس من ارتفاع درجة الحرارة وشعرت بالإعياء والتعب وبعد إجرائي فحوصات كورونا تبين إصابتي به لذلك عزلت نفسي في مكان ما وأتلقى العلاج وآمل أن أتعافى”.

Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who has been briefing officials & journalists in the past couple of days has been confirmed to be infected with #CoronaVirus. He said in a video message that “we will defeat Corona”.#COVID19 pic.twitter.com/sgtMiDMbcC — Abas Aslani (@AbasAslani) February 25, 2020

هذا وأعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد ارتفع إلى 17 شخصا بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.