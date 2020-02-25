مسؤولان ايرانيان
مسؤولان ايرانيان
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وقف إلى جانب الناطق باسم الحكومة يتصبب عرقاً.. “شاهد” أعراض كورونا على نائب وزير الصحة الايراني

كتب وطن
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نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، صورا ومقاطع فيديو لنائب وزير الصحة تبدو عليه أثار التعب والإرهاق، إذ تم الإعلان اليوم عن إصابته بفيروس “”.

ففي إحدى الصور التي تم رصدها، يظهر إيرج حريرجي يمسح عرقه نتيجة ارتفاع درجة حرارته خلال مؤتمر صحفي إلى جانب علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة أمس الاثنين.

واليوم تم تأكيد نتائج التحاليل، التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة والتي كشفت إصابته بفيروس “كورونا”.

وقد عينت السلطات الإيرانية بعد انتشار “كورونا” في البلاد، حريرجي في منصب رئيس لجنة مكافحة “كورونا”، التي أمر بتشكيلها الرئيس .

وفي تصريح من داخل المستشفى قال حريرجي: “لقد عانيت منذ الأمس من ارتفاع درجة الحرارة وشعرت بالإعياء والتعب وبعد إجرائي فحوصات كورونا تبين إصابتي به لذلك عزلت نفسي في مكان ما وأتلقى العلاج وآمل أن أتعافى”.

هذا وأعلنت ، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد ارتفع إلى 17 شخصا بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

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