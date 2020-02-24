“وطن” تكشف: هل هرب مصابون بفيروس كورونا في الكويت من الحجر الصحي؟!

نفت مصادر كويتية صحة ما يتداول عن هروب أي مصاب بفيروس كورونا من الحجر الصحي .



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الإثنين عن إصابة 3 اشخاص بفيروس كورونا من العائدين من مدينة مشهد الايرانية.



وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 8 وفيات، و43 إصابة. وكانت الكويت أجلت الأحد 800 من رعاياها من إيران.



وكشفت الصحة الكويتية أن الحالة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 سنة، والثانية لمواطن سعودي (61 سنة)، وحالتهما الصحية إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض.



وأضافت، أن الحالة الثالثة لشخص (بدون جنسية21 سنة) وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض عليه.



وقالت وزارة الصحة السعودية إنها تنسق مع نظيرتها الكويتية، لعلاج المواطن السعودي .



وتخضع جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.



وخاطبت وزارة المالية الكويتية الفنادق لحجزها بالكامل كسكن لإقامة القادمين من المناطق المصابة.



من جهة أخرى، أوقفت الصحة الكويتية الإجازات لجميع العاملين فيها.بينما حظرت وزارة التجارة تصدير المطهرات والقفازات ومستلزمات فحص الفيروس.



وكشف مصدر في دائرة الجمارك العراقية، الاثنين، عن إغلاق منفذ سفوان البري والوحيد في محافظة البصرة جنوبي البلاد مع دولة الكويت، أمام حركة البضائع والمسافرين، حتى إشعار آخر، خوفا من انتقال فيروس كورونا، وذلك بطلب من الكويت .