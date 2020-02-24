وسيم يوسف في ورطة بعد طرده من قناة أبوظبي .. هل تم إيداعه السجن في دبي ؟

ذكر مغرد قطري شهير أنّه جرى توقيف الداعية المجنس إماراتياً وسيم يوسف الأحد في أحد سجون دبي على أنر يُعرض على القضاء اليوم الإثنين .



وبحسب المغرّد الشهير “بوغانم” فإنّه جرى الإفراج بكفالة عن وسيم يوسف مساء أمس.



وقال إنه منذ خروج وسيم يوسف وهو يجري اتصالات في محامين واصدقاء من اجل تخفيف العقوبة عليه.



ولفت “بوغانم” -المعروف بتسريباته التي ثبت مراراً صحتها- أن تلك المعلومة عن وسيم يوسف وصلته من الامارات ولا يعرف حقيقة قوتها، لكنّه وضعها أمام المتابعين.

وردتني معلومه قبل قليل من الامارات

ولا..اعرف حقيقة قوة المعلومه

ولكن سأنقلها لكم كما هي

تم..توقيف وسيم يوسف اليوم في احد

سجون دبي وسيتم عرضه غدا" على القضاء

ثم➡️تم تكفيله مساءاومنذ خروجه وهو شغال

اتصالات في محامينه واصدقائه من اجل

تخفيف العقوبة عليه

هذا والله سبحانه وتعالى اعلم — بوغانم (@hassanalishaq37) February 23, 2020

وجاء ذلك في أعقاب ما كشفته الصحفية الإماراتية بسمة الجندلي عن أن تلفزيون أبوظبي ألغى برنامج “رحيق الإيمان” وكذلك ألغت إذاعة القران الكريم في الإمارات البرنامج الإذاعي “القول الفصل” والذين يقدمهما وسيم يوسف .

أحببت أن أخبركم أنه و حسب مواد برامج تلفزيون أبوظبي يبدو أنه تم إلغاء برنامج #وسيم_يوسف #رحيق_الايمان و أيضاً إلغاء برنامجه الإذاعي القول الفصل…

و شكراً… — Bassma Al Jandaly (@Bassmaaljandaly) February 23, 2020

ويؤكد وقف برامج وسيم يوسف ما ذهب إليه متابعون من أن حكام الإمارات لم يعودوا راضين عن سلوكه، فقرروا فجأة إزاحته من إمامة مسجد الشيخ زايد الكبير.

وأمرت النيابة العامة بإحالة وسيم يوسف إلى محكمة أبو ظبي الابتدائية، بتهمة نشر ترويج معلومات، وتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.

ونشرت صحيفة البيان الإماراتية خبرًا يفيد أن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على “تويتر”.