المذيع أحمد حافظ العامري
المذيع أحمد حافظ العامري
الهدهد

كيف علّق المذيع الذي أعلن وفاة السلطان قابوس على خطاب السلطان هيثم بن طارق؟!

كتب وطن
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علّق المذيع العُماني البارز ، الذي أذاع للعالم خبر رحيل ، على خطاب الذي وجهه الأحد للشعب العُماني .

وقال “العامري” في تغريدةٍ بـ””: نسأل الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والرخاء على هذا البلد العزيز، تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم المعظم حفظه الله ورعاه الذي أكد –أعزه الله- على الانتقال بعمان إلى مستوى طموحات المواطنين وآمالهم في شتى المجالات”.

والأحد، كشف السلطان هيثم بن طارق عزمه إعادة هيكلة الجهاز الإداري للسلطنة، وتقليص الدين العام وتحديث أنظمة التشريعات وآليات العمل.

وقال السلطان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أننا “نعمل على مراجعة نظم التوظيف في القطاع الحكومي، وتبني سياسات جديدة لدعم الحكومة للاستفادة من الموارد البشرية واستيعاب أكبر قدر من الشباب”.

من جهة أخرى، أكد السلطان العماني على استمرار رسالة بلاده، وهي نشر السلام في العالم.

ووصف الشباب بأنهم “ثروة الأمم وحاضر الأمة ومستقبلها”.مضيفاً: “سوف نحرص على الاستماع لهم وتلمس تطلعاتهم”.

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