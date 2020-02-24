كيف علّق المذيع الذي أعلن وفاة السلطان قابوس على خطاب السلطان هيثم بن طارق؟!

علّق المذيع العُماني البارز أحمد حافظ العامري، الذي أذاع للعالم خبر رحيل السلطان قابوس بن سعيد، على خطاب السلطان هيثم بن طارق الذي وجهه الأحد للشعب العُماني .



وقال “العامري” في تغريدةٍ بـ”تويتر”: نسأل الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والرخاء على هذا البلد العزيز، تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم المعظم حفظه الله ورعاه الذي أكد –أعزه الله- على الانتقال بعمان إلى مستوى طموحات المواطنين وآمالهم في شتى المجالات”.

نسأل الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والرخاء على هذا البلد العزيز، تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم المعظم حفظه الله ورعاه الذي أكد –أعزه الله #خطاب_السلطان_هيثم_بن_طارق على الانتقال بعمان إلى مستوى طموحات المواطنين وآمالهم في شتى المجالات . pic.twitter.com/WZeVJV9tmr — أحمد حافظ العامري (@ahmedalamri9899) February 24, 2020

والأحد، كشف السلطان هيثم بن طارق عزمه إعادة هيكلة الجهاز الإداري للسلطنة، وتقليص الدين العام وتحديث أنظمة التشريعات وآليات العمل.

وقال السلطان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أننا “نعمل على مراجعة نظم التوظيف في القطاع الحكومي، وتبني سياسات جديدة لدعم الحكومة للاستفادة من الموارد البشرية واستيعاب أكبر قدر من الشباب”.

من جهة أخرى، أكد السلطان العماني على استمرار رسالة بلاده، وهي نشر السلام في العالم.

ووصف الشباب بأنهم “ثروة الأمم وحاضر الأمة ومستقبلها”.مضيفاً: “سوف نحرص على الاستماع لهم وتلمس تطلعاتهم”.