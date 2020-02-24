سلطنة عمان تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا
سلطنة عمان تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا
الهدهد

كورونا يصل سلطنة عمان وإجراء عاجل من الهيئة العامة للطيران المدني

كتب وطن
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أعلنت ظهور القاتل داخل البلاد، ونقل التلفزيون العماني عن وزارة الصحة تسجيل أول حالتين مصابتين بالفيروس.

وبحسب وزارة الصحة العُمانية فإن الحالتين لمواطنتين عمانيتين قدمتا من .

وأشار التلفزيون العُماني في بيان عاجل إلى أنهما في حالة مستقرة.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسلطنة، تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة وإيران .

وأعلنت إيراج الصحة الإيرانية الإثنين أن 12 شخصا توفوا ونحو 61 أصيبوا بالمرض في البلاد، وتركزت أغلب حالات الإصابة في مدينة المقدسة.

ورصدت الكويت 3 حالات للإصابة بالمرض من بين 700 جرى إجلاؤهم يوم السبت من مدينة في شمال شرق إيران.

وأعلن العراق أول حالة إصابة لطالب إيراني يدرس علوم الدين في مدينة النجف دخل البلاد قبل أن تحظر الحكومة دخول غير العراقيين القادمين من إيران.

وسجلت الإمارات حتى الآن وجود 13 حالة لديها وقالت إن أحدث حالتين هما سائح إيراني وزوجته.

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