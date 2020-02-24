كورونا يصل سلطنة عمان وإجراء عاجل من الهيئة العامة للطيران المدني

أعلنت سلطنة عمان ظهور فيروس كورونا القاتل داخل البلاد، ونقل التلفزيون العماني عن وزارة الصحة تسجيل أول حالتين مصابتين بالفيروس.

وبحسب وزارة الصحة العُمانية فإن الحالتين لمواطنتين عمانيتين قدمتا من إيران.

وأشار التلفزيون العُماني في بيان عاجل إلى أنهما في حالة مستقرة.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسلطنة، تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة وإيران .

وأعلنت إيراج الصحة الإيرانية الإثنين أن 12 شخصا توفوا ونحو 61 أصيبوا بالمرض في البلاد، وتركزت أغلب حالات الإصابة في مدينة قم المقدسة.

ورصدت الكويت 3 حالات للإصابة بالمرض من بين 700 جرى إجلاؤهم يوم السبت من مدينة مشهد في شمال شرق إيران.

وأعلن العراق أول حالة إصابة لطالب إيراني يدرس علوم الدين في مدينة النجف دخل البلاد قبل أن تحظر الحكومة دخول غير العراقيين القادمين من إيران.

وسجلت الإمارات حتى الآن وجود 13 حالة لديها وقالت إن أحدث حالتين هما سائح إيراني وزوجته.