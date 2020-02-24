عُمانيون يلقنون مرتزقاً أردنياً من أصحاب “شيكات السفارات” درساً لتطاوله على السلطان

يبدو أنّ بعض الجهات التي تموّل مرتزقتها أزعجها ما جاء في الخطاب الذي ألقاه السلطان هيثم بن طارق فأوعزت إلى هؤلاء بالهجوم على السلطان والتطاول على الشعب العُماني .

أحد هؤلاء، هو المرتزق الأردني نصير العمري، الذي اعتاد الإساءة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، والآن يتطاول على السلطان هيثم بن طارق، بأوامر من مشغليه .

ويعتبر عُمانيون أن “العمري” ومجموعة ممن هم على شاكلته، من أصحاب “شيكات السفارات” المرتزقة لجهاتٍ معروفة في الخليج يعملون لتنفيذ أجندتها مقابل بعض الدولارات .

ووصف “العمري” السلطان هيثم بن طارق بألفاظٍ خارجة، وقال إنه “طاغوت”، زاعماً انّ خطابه كان “باهتا ولا يشتمل على أي افكار جديدة لتحفيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار”.

ووصف النظام السياسي العُماني بأنه “متخلف بعيد عن الإصلاح”.

وكان “العمري” هاجم طريقة انتقال السلطة في عُمان – والتي ادهشت العالم – واصفاً إياها بـ”المهزلة”.

وتمادى المرتزق الأردني في الإساءة للسطان هيثم بن طارق، ناعتاً إيّاه بـ”الكذاب” مثل السلطان الراحل قابوس ولن يسمح بحرية التعبير. وفق ادعائه

واعتبر أن سلطنة عمان “تعاني من حكم عائلي فردي شمولي لا يعتمد الى الشعب وصوت الناس”.

وزعم أن “حرية التعبير في سلطنة عمان منخفضة، وتتسلط على العمانيين طغمة بقيادة العائلة الحاكمة تحكم بقمة القمع”.

وكان للمغردين العُمانيين ردوداً قاسية على “العمري” لقاءَ هجوم وتطاوله على السلطان والشعب العماني.

دكتور…حالتك وصلت إلى وضع مأسوي…عائلة موغلة في الزمن من مئات السنين وشعب سلطنة #عُمان سعيد مع هذه العائلة الحاكمة. ما الذي يغيظك؟ الجواب هو تركك لكل الدول وتركيزك على عمان وكأنك تريد القول ان هناك من يدفع لك لهذة الحملة. صورة سنجعلها كابوس لك ليل نهار. pic.twitter.com/xDaQDTkga1 — Faisal1 Moosa (@Faisal1Moosa) February 23, 2020

حمام نصير ترى ماحد درى عن نباحك ارتاح وترك هذا الهذيان وشوفلك شغله — [email protected] (@alhdaiwi1) February 23, 2020

انت مريض….والله اني ارثي لحالك…

هاررب مطارد من اغلب الدول….

بسبب لسانك النتن….

….

قل..موتوا بغيظكم…. — abo ali33 (@aboali346395667) February 23, 2020

الله يزيدك قهر…… نحن نفرح عندما نراك مقهور… مووووووت بغيضك ايها الاحمق ،، يا اضحوكه هههه — عيون السلطان قابوس (@Noor64111284) February 23, 2020

طيب شد حيلك وأعطنا واحدة فقط من الصحافة العالمية الرصينة والمحترمة…في الجانب الثاني هناك الكثير ممن يشهدون لعمان والعمانيين بالرصانة والعقلانية وبعد النظر…أنت يا دكتور تناطح جبل..😁😁😁 — Faisal1 Moosa (@Faisal1Moosa) February 23, 2020

صراخك على قدر ألمك يا نصير ،، انبح كالكلاب ولا حد داري عنك — مهدي البلوشي (@mehdisharhan) February 23, 2020

والأحد، كشف السلطان هيثم بن طارق عزمه إعادة هيكلة الجهاز الإداري للسلطنة، وتقليص الدين العام وتحديث أنظمة التشريعات وآليات العمل.

وقال السلطان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أننا “نعمل على مراجعة نظم التوظيف في القطاع الحكومي، وتبني سياسات جديدة لدعم الحكومة للاستفادة من الموارد البشرية واستيعاب أكبر قدر من الشباب”.

من جهة أخرى، أكد السلطان العماني على استمرار رسالة بلاده، وهي نشر السلام في العالم.

ووصف الشباب بأنهم “ثروة الأمم وحاضر الأمة ومستقبلها”.مضيفاً: “سوف نحرص على الاستماع لهم وتلمس تطلعاتهم”.