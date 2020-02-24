“شاهد” صراخ المستوطنين وهلع في إسرائيل من صواريخ غزة التي حققت إصابات مباشرة

كثفت المقاومة الفلسطينية صواريخها على المستوطنات الإسرائيلية، ردا على قتل الاحتلال لمقاوم من سرايا القدس شرق خان يونس والتنكيل بجثته.

وسائل إعلام للاحتلال أشارت اليوم، الاثنين، إلى أن وابلا من الصواريخ أطلق من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

الردع عامل مهم وكذلك الرعب في المعركة

نصرت بالرعب #شاهد| لحظة إطلاق الصواريخ قبل قليل من قطاع غزة وتوجه المستوطنين للغرف المحصنة. pic.twitter.com/DYtw5smV5w — معتز أبوريدة _غزة 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) February 24, 2020

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقاطع فيديو كشفت حجم الرعب والخوف الذي عاشه المستوطنين في غلاف قطاع غزة جراء قصف المقاومة للمستوطنات بالقذائف والصواريخ.

الاعلام العبري ينشر فيديو للحظة سقوط صاروخ في مستوطنة سديروت القريبة من قطاع غزة pic.twitter.com/fNsmA8lEyJ — وكالة شهاب (@ShehabAgency) February 24, 2020

ووفقا للمقاطع المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر عدد من المستوطنين وهم ينبطحون أرضا ويبكون ويصرخون خوفا ورعبا من رد فصائل المقاومة على الاعتداءات الإسرائيلية.

سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة داخل ملعب أطفال في جنوب إسرائيل. هذه هي وحشية المنظمات الإرهابية في غزة – استهداف الأطفال.pic.twitter.com/L3IPSpdr71 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 24, 2020

ويتجدد بين الفترة والأخرى إطلاق صافرات الإنذار في مدينة أسدود وعدد من المواقع جنوبي إسرائيل، بحسب محطات التلفزة الإسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق طرق تصل إلى مستوطنات قريبة من الغلاف مع غزة.

وقالت كتائب القدس ، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، “الحساب مع إسرائيل مفتوح”، وصرح المتحدث باسم سلاح أبو حمزة أن “العدوان الإسرائيلي في دمشق ومقتل جنودنا حدث لن يمر في صمت”.

شاهد| لحظة إطلاق المــقاومــة لإحدى رشقاتها الصاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية له ودوي صافرات الإنذار. pic.twitter.com/Jn85oZNXPe — 48 الإخبارية (@48nnews) February 24, 2020

ووفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، بقي 55 ألف طالب في قطاع غزة وعسقلان ونتيفوت في منازلهم ولم يذهبوا إلى المؤسسات التعليمية.

السلام على الايادي المتوضئة التي باسم الله تضرب ومع كل آذان تطربنا بصليات صواريخها



غزة قبل قليل ❤️#غزة_تقاوم pic.twitter.com/1LOgClhaZB — يحيى حلس 🇵🇸 (@yahyaHilles2) February 24, 2020

في أعقاب التصعيد، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية مبادئ توجيهية تحظر الأنشطة التعليمية في المجالس الإقليمية في عسقلان ونيتيفوت وسديروت وعسقلان الساحلية وإشكول وسدي نقب وشعار النقب.

من جانبه أمر رئيس بلدية عسقلان، تومار جلام، بفتح الملاجئ العامة في المدينة، تخوفا من تدهور الاوضاع بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا، زعم انه أحد افراد خلية تابعة لحركة الجهاد الاسلامي حاولت زرع عبوة ناسفة بالقرب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

وكانت طائرات جيش الاحتلال وطائرات الهليكوبتر هاجمت عدة أهداف للمقاومة الفلسطينية حماس فى قطاع غزة ، بما في ذلك المجمعات العسكرية، وذلك رداً على إطلاق الصواريخ باتجاه عسقلان.

وأطلقت صواريخ باتجاه الجنوب بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلقى خطابا ضمن مؤتمر انتخابي لحزب “الليكود”في عسقلان، حيث سمعت إنذارات في المدينة ومناطق أخرى حول قطاع غزة، وأكدت تقارير إسرائيلية أنه لم تقع إصابات فى الحادث.