شاهين السليطي يرد على كاتب كويتي من “بلشتية” ابن زايد أساء لأمير قطر وانتقص من القيادة

شن عميد المخابرات القطرية السابق شاهين السليطي، هجوما عنيفا على الكاتب الكويتي أحمد الجارالله بعد إساءته لأمير قطر والتطاول على القيادة القطرية.

وفي مقال له بصحيفة “اللواء” القطرية تحت عنوان “الجار الله اليوم غير عن الجار الله الأمس”، قال “السليطي” مهاجما الكاتب الكويتي ومدافعا عن الأمير تميم:”إلى الجار الله من غير تحية.. لتعلم أنت ومن هم على شاكلتك من بلشتية الإعلام ، إن سمو ⁧‫تميم المجد⁩ هو تميم الأمس واليوم والغد لايتغيّر”

ووجه عميد المخابرات القطرية السابق الشكر للجارالله على اعترافه بفشل الحصار وخطأ حسابات السعودية والإمارات وخسائرهم ، وأكد على أن استفادة قطر من ذلك وخاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وتابع مستنكرا ركونه لعيال زايد في الإمارات:”أما تسويقك لمقولة اماراتية بان ” الخلاف لا يدوم والوئام لا يدوم ” فهذا يدل على ان هذه الدولة البغيضة ونظامها المعتوه ليس له مبادئ ولا يمكن الوثوق به.”

وأضاف “السليطي”: “نعم نرد عليك ونقول لك ان الخلاف لا يدوم ولكن الوئام والأخلاق والوصل بين الأخوة والدم يدوم حتى بأدنى مستوياته عند الرجال وعلى مستوى الدول”

التواصل مع السعودية فقط

“ونود هنا ان نؤكد لك بالنسبة لنا في قطر طوينا صفحة ما يسمى بدولة الامارات على الأقل في هذا الجيل الحالي إلى ان يريد الله ، ولتجاوز أزمة الحصار لن نجلس على طاولة حوار قبل ان يكون هناك تفاهم كامل على نقاط الخلاف مع السعودية فقط ، ووضع النقاط على الحروف بما يحفظ كرامة وسيادة الدولتين ومن ثم طاولة حوار جماعية.”

واختتم شاهين السليطي مقاله بالقول:”نحن في قطر قائدنا وأميرنا هو تميم وجميعنا سائرون على الدرب الذي رسمه لنا ملهمنا ووالدنا العود حمد بن خليفة متوكلين على الله وهو حسبنا ونعم الوكيل.”

وأوضح أنه منذ بداية الحصار والخلاف ، طالبت دولة قطر بطاولة حوار وكل يضع براهين إدعاءاته، مضيفا:”وأعلن الأمير الشيخ تميم بن حمد منهج قطر الذي تنطلق منه اي حلول للخلاف عندما قال : ” نحن قوم ملتزمون بمبادئنا وقيمنا ، لا نعيش على هامش الحياة ولا نمضي تائهين بلا وجهة ولا تابعين لأحد ننتظر منه توجيهاً ” .

وأنهى حديثه:”ونحن اليوم على أبواب الألف يوم من الحصار نقول لهم: مستعدون لألف يوم أخرى وأخرى ونحن بدونهم بألف خير.”

وكان “الجارالله” المعروف بولائه للسعودية والإمارات، زعم الشهر الماضي أن بعض دول الخليج علي علم للمسارالذي يحكم فيه أمير قطر الشيخ تميم وأصبح مفهوم لهم أنه الان هو صاحب القرار.

السعوديه أبلغت دول الخليج برفضها الشروط القطريه وأن الازمه مع قطر



عادت إلي المربع الاول بعض دول الخليج علي علم للمسارالذي يحكم فيه



أمير قطر الشيخ تميم وأصبح مفهوم لهم أنه الان هو صاحب القرار لاحمدين



ولاحرملك وهناك مستشارين منتقدين لم يعودوا نشطين بل معفين حيث لم



يعد لهم رأي — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) January 27, 2020

وتطرق “الجارالله” في تغريدة أخرى رصدتها (وطن) حينها إلى تعين رئيس وزراء قطري جديد واستقالة الشيخ عبدالله بن ناصر، قائلا أن الأمر له دالالات أخري غير ما تخرصت به وسائل التواصل الاجتماعي.