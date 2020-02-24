“شاهد” هذا ما كشفته ديانا كرزون عن سرّ خطوبتها من الإعلامي معاذ العمري

بعدما ضجتّ مواقع التواصل في الأردن بخبر خطوبتها على الإعلامي معاذ العمري تحدثت الفنانة الأردنية ديانا كرزون لأول مرة في مقابلة عبر الهاتف مع قناة “رؤيا” .



وقالت ديانا كرزون إن معاذ العمري “شعر بقوتي وقدرتي على المواءمة بين الأسرة والعائلة والعمل”.



وفازت ديانا كرزون بلقب برنامج “سوبر ستار العرب” عام 2003 بعد نجاحها في الوصول الى النهائيات.



وأكدت أنها أرادت هي ومعاذ ليظل خبر عقد قرانهما للإعلام، “لكن محبة الناس هي من نشرت الخبر بهذه السرعة”. بحسب “كرزون”



وأكدت ديانا كرزون أن عقد قرانها يوم الجمعة المقبل.



وستسافر “كرزون” الثلاثاء لإحياء حفل فني لها في إحدى الدول، وستعود الخميس، ثم ستسافر في اليوم الثاني من عقد قرانها لإحياء حفلة جديدة.



وأشادت بالطاقة والقوة التي منحها إياها معاذ العمري، للاستمرار في مشوارها الفني.



وقالت إن ارتباطها في الحياة الجديدة والزواج لن يعرقل حياتها الفنية.



وأشارت الفنانة الأردنية أن الاستقرار العاطفي إنما هو دافع لمزيد من العمل والإنجاز.

خطوبة ديانا كرزون ومعاذ العمري دانا ابو خضر تزغرد على الهواء فرحاً بخطبة الفنانة ديانا كرزون . Posted by ‎Donya Ya Donya – دنيا يا دنيا‎ on Monday, February 24, 2020