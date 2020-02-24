“شاهد” فرنسية من أصل جزائري بنصف حجاب تخطب الجمعة وتؤم المصلين في صلاة مختلطة بهذا المسجد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو أظهرت، امرأة ترتدي حجاب يكشف عن مقدمة شعرها تخطب الجمعة بأحد المساجد وتؤم المصلين في صلاة مختلطة، ما أثار جدلا واسعا بين النشطاء.

الفرنسية من أصل جزائري كاهنة بهلول (دكتورة في العلوم الإسلامية)، خلال إمامتها لصلاة الجمعة الماضي، في مسجد مختلط بباريس. pic.twitter.com/z4RGZo37Ct — 🇲🇦عبد الصمد سلاسي🇲🇦 (@abdessamadslass) February 23, 2020

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن “كاهنة بهلول” وهي فرنسية من أصول جزائرية، أمت المصلين بصلاة الجمعة في مسجد بالعاصمة الفرنسية باريس.

واختارت “بهلول” التي أمت صلاة الجمعة في مسجد فاطمة في باريس في خطبتها عن “الحب الإلهي”، وصلت وعلى يمينها 12 رجلا و10 نساء على الشمال، مما أثار جدلا واسعا.

الفرنسية من أصل جزائري «كاهنة بهلول» تخطب الجمعة بمسجد فاطمة في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور اثنا عشر رجلاً على اليمين وعلى الشمال عشر نساء.. وتولت الإمامة في المسجد المعروف باختلاط الجنسين في الصلاة كما يتناوب على الإمامة فيه الرجال والنساء pic.twitter.com/NTy1lxAXns — سما نيوز 🇰🇼 (@samanews_q8) February 23, 2020

واثار هذا المشهد جدلا واسعا واستنكارا بين النشطاء، الذين اعتبروا ذلك تحريف للإسلام واعتداء سافر على عقيدة المسلمين.

إسمها #كاهنة_بهلول وتؤم المصلين في #باريس



كم بابا او حاخامة أو قسيسة رأيتم في حياتكم … اذا كان المفتي #ماكرون فعلى الدنيا السلامhttps://t.co/QEdLXOqzZb pic.twitter.com/wI3X7jmuna — عبدالله النعمي (@Dr_A_Alneami) February 24, 2020

فرنسيّةٌ من أصلٍ جزائري اسمها كاهنة بهلول تخطب وتؤمُّ صلاة مختلطة في #باريس يوم الجمعة الماضي.

لها من اسمها نصيبhttps://t.co/yAZgQAUEVw — عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) February 24, 2020

مصادر فرنسية قالت إن “كاهنة بهلول أمّت المصلين في مسجد فاطمة في باريس، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها للعموم عن صلاة مختلطة في هذا المسجد، الذي يعد الثاني من نوعه في العاصمة الفرنسية، حيث يؤدي وظيفة الإمام نساء ورجال، والمصلون من الجنسين يقفون جنبا إلى جنب”.

يشار إلى أن نفس الحادثة تكررت في أغسطس من العام 2018، حيث قدمت صحيفة “الجارديان” البريطانية، حينها تقريراً عن مسجد مريم الذي افتتح الجمعة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وحضر الافتتاح بعض الملحدات، حيث قامت امرأة بإمامة المصلين في صلاة الجمعة.

وفي مقال للصحفية هارييت شيروود في “الجارديان” بعنوان “امرأة تؤم المصلين في مسجد كوبنهاجن رغم المعارضة”، تقول الكاتبة: كانت صلاة جمعة مختلفة عن المعتاد. خارج المصلى كانت امرأة ترضع صغيرها بينما كانت أخرى تضع أحمر شفاه. عم المكان أجواء من الضحك والبهجة، قبل أن يرتفع الأذان بصوت نسائي واضح.

وتمضي الكاتبة حسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قائلة: كانت أول صلاة في المدينة يؤمها إمامان من النساء، ليصبح أول مسجد في اسكندنافيا تؤمه امرأة، بل وأحد المساجد المماثلة المعدودة حول العالم.

واحتشدت أكثر من 60 امرأة في مسجد مريم الواقع فوق مطعم للوجبات السريعة في وسط العاصمة الدانماركية. وعمل متطوعون حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس لإتمام تجهيز المسجد.

وتؤم المصلين في المسجد الإمامتان شيرين خنكان وصالحة ماري فتاح.

ورفعت خنكان الأذان بصوتها وألقت كلمة بمناسبة افتتاح المسجد، وألقت “فتاح” خطبة الجمعة، التي كان موضوعها “المرأة والإسلام في العصر الحديث”.