“شاهد” الفنانة الأردنية ديانا كرزون تُفاجئ الأردنيين وترتبط بهذا الإعلامي
فجر نشطاء أردنيون مفاجأة عن ارتباط الفنانة الأردنية ديانا كرزون بالإعلامي الأردني معاذ العمري .
وسارع مقربون من الفنانة والإعلامي إلى تقديم التهاني لهما عبر حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي.
ووفقَ ما نشر فإن عقد قران الفنانة ديان كرزون على الاعلامي العمري سيتم يوم الجمعة المقبل.
يذكر أنّ ديانا كرزون أعلنت أنها في علاقة رومانسية في لقاءٍ متلفز بعد عقب حفل “عيد الحب” الذي أقامته في عمّان إلى جانب الفنان السوري ناصيف زيتون.
وأجابت ديانا على سؤال: “هل قلبك يدق لأحد؟!؟” “بدون تفاصيل، نعم”.
وفازت ديانا كرزون بلقب برنامج “سوبر ستار العرب” عام 2003 بعد نجاحها في الوصول الى النهائيات .