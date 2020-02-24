“شاهد” الفنانة الأردنية ديانا كرزون تُفاجئ الأردنيين وترتبط بهذا الإعلامي

فجر نشطاء أردنيون مفاجأة عن ارتباط الفنانة الأردنية ديانا كرزون بالإعلامي الأردني معاذ العمري .



وسارع مقربون من الفنانة والإعلامي إلى تقديم التهاني لهما عبر حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي.

٣٥٠ الف مبروك الخطوبة لأخوي و حبيبي معاذ العمري والفنانة ديانا كرازون ❤️❤️التمام على خير يا غالي ، و إن شاء الله ايامكم كلها افراح 😍Moath Essam Al OmariDiana karazon Posted by Omar Zorba on Monday, February 24, 2020

الف الف مبروك حبيبتي ديانا و زميلي و اخي معاذ …التمام على خير و ربنا يبعتلكم احلى ايّام لانكم بتستاهلوا الف مبروك معاذ العمري و ديانا كرزون عقد القران Posted by ‎Lana Al Qusous لانا القسوس‎ on Monday, February 24, 2020

ووفقَ ما نشر فإن عقد قران الفنانة ديان كرزون على الاعلامي العمري سيتم يوم الجمعة المقبل.

يذكر أنّ ديانا كرزون أعلنت أنها في علاقة رومانسية في لقاءٍ متلفز بعد عقب حفل “عيد الحب” الذي أقامته في عمّان إلى جانب الفنان السوري ناصيف زيتون.



وأجابت ديانا على سؤال: “هل قلبك يدق لأحد؟!؟” “بدون تفاصيل، نعم”.

وفازت ديانا كرزون بلقب برنامج “سوبر ستار العرب” عام 2003 بعد نجاحها في الوصول الى النهائيات .