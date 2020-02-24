الحجر في الكويت على المصابين بفيروس كورونا العائدين من ايران
الحجر في الكويت على المصابين بفيروس كورونا العائدين من ايران
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“شاهد” أين تم وضع المصابين بفيروس كورونا في الكويت بعد عودتهم من إيران

كتب وطن
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وثّقت مواطنة كويتية مكان الحجر الصحي للمصابين بفيروس في الكويت حيث أعلن عن إصابة 3 اشخاص من العائدين من مدينة الايرانية.

ووضع المصابون في أحد الفنادق كمكان للحجر الصحيّ عليهم إلى حين تعافيهم.

وانتشر رجال الامن حول فندق “الكوت” الذي تحول لمنطقة حجر صحي للقادمين من .

وكان بعض الركاب القادمين من إيران، رفضوا تطبيق تعليمات وزارة الصحة بوضعهم في حجر صحي في أحد الفنادق بشكل مؤقت كإجراء احترازي، لمتابعة حالتهم الصحية ولضمان عدم انتشار فيرس كورونا في حال إصابتهم به.

وكشفت الصحة الكويتية الإثنين، أن الحالة الأولى للعائدين من إيران هي لكويتي ( 53 سنة ) ، والثانية لسعودي (61 سنة)، وحالتهما الصحية إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض. بينما الثالثة لشخص (بدون جنسية21 سنة) وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض عليه.

من جهته، قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي،إنه يجب على الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل كامل لمنع والحد من انتشار .

وكشف مصدر حكومي كويتي أن مجلس الوزراء يدرس تعطيل الدراسة لمدة أسبوع، بعد انتهاء عطلة الأعياد الوطنية، اعتباراً من الأحد المقبل في 1 مارس وحتى الخميس 5 مارس.

يأتي ذلك بينما قررت الكويت حظر دخول السفن القادمة من العراق بسبب “كورونا”، ومنع تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكافة أنواعها ومستلزمات فحص الفيروس.

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