“بن سلمان” يُخفي داود الشريان بعد انتهاء مهمته ومغرّدون: “من أعان ظالما سلطه الله عليه”

كشف حساب “معتقلي الرأي” المهتم بمتابعة أخبار المعتقلين السعوديين، على موقع “تويتر”، أنباء عن اعتقال الإعلامي داود الشريان وذلك بعد اختفائه منذ مطلع فبراير الجاري، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ووفقاً لـ “معتقلي الرأي”، فإن الشريان قد أعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون في سبتمبر/ أيلول 2019 الماضي.

🔴 عاجل

أنباء عن اعتقال الإعلامي #داود_الشريان وذلك بعد اختفائه منذ مطلع فبراير الجاري.

يُشار أن الشريان قد أعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون في سبتمبر 2019. pic.twitter.com/VhWFf6icWM — معتقلي الرأي (@m3takl) February 24, 2020

وكان حساب “عاجل السعودي” المقرب من أجهزة صنع القرار في السعودية نشر على تويتر تغريدة عن اعتقال الشريان إلا أنه حذفها بعد وقت قليل من نشرها.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السعودية حول ما تم تداوله حول اعتقال الشريان.

وأثار الإعلامي السعودي، داود الشريان، جدلا كبيرا خلال برنامجه “ماحنا بساكتين” على قناة SBC الرسمية، لأنه كان يحاكي قضايا “حساسة”، مثل هروب السعوديات والأجنبيات المتزوجات من سعوديين والمخدرات والخدمات الاجتماعية، وغيرها.

وبعد عرض كل حلقة من هذا البرنامج، كانت تظهر ردود الفعل الغاضبة من قطاع من السعوديين عبر موقع “تويتر”.

وعلق مغردون على انباء اعتقال داود الشريان بالقول: “من أعان ظالما سلطه الله عليه”، في إشارةٍ إلى أنه كان مؤيداً لسياسات ولي العهد محمد بن سلمان، وطبّل لها، لكنّ مهمته انتهت.



وذكروا بمواقفه من الداعية د.سلمان العودة وهجومه والإفتراء عليه عام ٢٠١٣.

من اعان ظالما سلطه الله عليه.

لن انسى افتراءه على الشيخ العودة سنة ٢٠١٣م. — ابن الجزيرة (@ibn_aljazira) February 24, 2020

من أعان ظالماً سلطه الله عليه — 🤐Deerghaam – ضرغام (@TheDergam) February 24, 2020

والله هذا ودنا انه من ورى الشمس من زمان واذا صحيح انه تم اعتقاله فصراحة تأخر الاعتقال بالحيل — محمد سليم العمري (@sealover210) February 24, 2020

خلي يدوق من نفس الكاس

بوق المباحث — الزيبق (@L9w64iBVUQUB1uf) February 24, 2020