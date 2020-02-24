باسم سمرة مهاجماً محمد رمضان: اصحى لنفسك يا ابني.. أنا ابن ناس ولن أرد عليك!

هاجم الفنان المصري باسم سمرة، الاعلاميين والصحفيين المصريين، على خلفية أزمته مع الفنان محمد رمضان مؤخراً في احدى المناسبات.

وقال سمرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” على قناة «إم بي سي مصر» رداً على تصريحات محمد رمضان، قائلا: «أنا مقدرش أرد عليه أنا ابن ناس»، مضيفًا: «محمد رمضان الشيطان سايقه ومعرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. ما تصحي يا ابني لنفسك.. أنت بتقول نمبر وان وأنا هوريك.. لكن ميطلعش على التليفزيون يقل مني أنا مش عيل صغير».

ودعا باسم سمرة رمضان لفيلم 10 دقائق روائي قصير ببطولة مشتركة لمناظرته في التمثيل.

وكان الفنان محمد رمضان، علق خلال حواره مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، على الفيديو المتداول بينه وبين الفنان باسم سمرة بأحد الأفراح.

وقال رمضان: «باسم ماكنش في وعيه، كنا في فرح صديق وأخ كبير في المنيب.. أنا شفت الفيديو وأخدت بالي.. باسم أخويا وصاحبي وحبيبي وماكنش في وعيه لأنه لو كان في وعيه إيدي الشمال جاهزة».