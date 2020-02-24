الناشطة “الصانع” تهاجم الجامي “العدوي” لوصفه تطبيع آل سعود مع إسرائيل باقتفاء أثر النبي

شنت الناشطة السعودية المعارضة، جمانة الصانع، هجوماً على السلفي الجامي مصطفى العدوي بعد زعمه أن “حكام السعودية يقتدون بالرسول في مصالحة اليهود.”

واعتبر “العدوي” أن التصالح بين المسلمين والكفار يجوز اذا لم يجلب ضررا على المسلمين. حسب وصفه

وذكرت “الصانع” أن آخر تقليعات شيوخ بلاط محمد بن سلمان، تبجح مذيع قناة “صفا” التابعة للمخابرات السعودية الشيخ مصطفى العدوي وتبريره تطبيع حكام السعودية مع الكيان الاسرائيلي، مشبها ذلك بتصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني قريظة، وخزاعة، ومشركي مكة.

‏



‏وقالت إن “العدوي” اعتاد إطلاق عشرات الفتاوى على وسائل الإعلام السعودية وهو يتناول المأكولات، هاجمه سعوديون معارضون في الخارج، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أنه أدمن إطلاق الفتاوى الشاذة كإدمانه الطعام والشراب على الهواء من دون الصبر على ملىء بطنه إلى حين إتمام برنامجه التلفزيوني.



‏وتابعت: “فتاوى مضللة عديدة أطلقها العدوي لاقت استياء الأزهر منها فتواه بفسق المرأة التي ترتدي حذاء غير مستويا، وفتواه الزاعمة بوجوب ختان الإناث”.