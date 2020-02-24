السعودية تفرج عن 6 قطريين وتبقي على واحد في سجونها.. الخشية من منشار ابن سلمان

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، إن السلطات السعودية أطلقت سراح 6 قطريين كانوا معتقلين لديها لعدة أشهر، ليبقى مصير الطالب عبدالعزيز سعيد عبدالله المعتقل القطري الأخير بسجون المملكة مجهولا حتى الآن.

“المري” أشار بحسب وسائل إعلام قطرية إلى أن السلطات السعودية أفرجت في نوفمبر الماضي، عن المواطن علي ناصر جار الله (70 سنة)، وابنه “عبدالهادي” (17 سنة) اللذين كانا في زيارة إلى أقاربهما بعد حصولهما على تصريح أمني سعودي، وتم القبض عليهما في أغسطس 2018، بالمنطقة الشرقية.

وأفرجت أيضا عن مواطنين قطريين احتجز أحدهما في مطار جدة، والآخر عند منفذ الخفجي البري الرابط بين الكويت والسعودية في أغسطس (آب) 2018.

المواطن القطري الأخير بسجون السعودية

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، كشف أن السلطات السعودية تواصل احتجاز الطالب القطري عبدالعزيز سعيد عبدالله، في سجن الحائر جنوبي الرياض، دون توجيه اتهامات إليه منذ يوليو 2018، وقد كان على وشك التخرج من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى، وترفض حتى الآن الإفراج عنه”.

ومنذ بداية الأزمة الخليجية في يونيو 2017، احتجزت السلطات السعودية 7 مواطنين قطريين، وأخفتهم قسريا، وتراوحت مدد اختفائهم بين أربعة أشهر وعام ونصف العام، بحسب المري.

ونتيجة لتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والضغوط التي مورست من قبل المنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة، تم الإفراج عن 6 مواطنين منهم دون توجيه اتهامات، لكنها مازالت تماطل في الإفراج عن الطالب عبدالعزيز سعيد عبدالله.

وطالب “المري” بالإفراج الفوري عن الطالب القطري، قائلا: “يجب أن تكف السلطات السعودية عن استخدام الشعوب في الخلافات السياسية”.