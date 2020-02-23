وسيم يوسف
وسيم يوسف
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وسيم يوسف “باي باي” .. قناة أبوظبي تطرد الداعية المرتزق وخطوة سحب الجنسية قريباً

كتب وطن
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كشفت صحفية إماراتية أن تلفزيون أبوظبي ألغى برنامج “” للداعية المجنس إماراتياً .

وبحسب الصحفية بسمة الجندلي فقد تم أيضاً إلغاء البرنامج الإذاعي “” الذي يقدمه وسيم يوسف كذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في .

وعبّر مغرّدون إماراتيون وعرب عن سعادتهم بهذا القرار، مطالبين بسحب جنسيته وطرده خارج الإمارات .

ويأتي هذا القرار بعدما أمرت النيابة العامة بإحالة وسيم يوسف إلى أبو ظبي الابتدائية، بتهمة نشر معلومات ترويج، وتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.

ونشرت الإماراتية خبرًا يفيد أن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على “تويتر”.

ويؤكد وقف برنامج وسيم يوسف ما ذهب إليه متابعون من أن حكام الإمارات لم يعودوا راضين عن سلوك “الشيخ وسيم”، فقرروا فجأة إزاحته من إمامة مسجد الشيخ زايد الكبير.

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