وسيم يوسف “باي باي” .. قناة أبوظبي تطرد الداعية المرتزق وخطوة سحب الجنسية قريباً

كشفت صحفية إماراتية أن تلفزيون أبوظبي ألغى برنامج “رحيق الإيمان” للداعية المجنس إماراتياً وسيم يوسف .

وبحسب الصحفية بسمة الجندلي فقد تم أيضاً إلغاء البرنامج الإذاعي “القول الفصل” الذي يقدمه وسيم يوسف كذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في الإمارات .

أحببت أن أخبركم أنه و حسب مواد برامج تلفزيون أبوظبي يبدو أنه تم إلغاء برنامج #وسيم_يوسف #رحيق_الايمان و أيضاً إلغاء برنامجه الإذاعي القول الفصل…

و شكراً… — Bassma Al Jandaly (@Bassmaaljandaly) February 23, 2020

وعبّر مغرّدون إماراتيون وعرب عن سعادتهم بهذا القرار، مطالبين بسحب جنسيته وطرده خارج الإمارات .

و نحن احببنا أن نسمع هذا

شكرا لإعلامنا و تلفزيوننا في إبوظبي — Ali alsayed Ibrahim alsada ( أبوسيف ) (@alsada747) February 23, 2020

مبروك لكم وهذا انتصار لكم — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) February 23, 2020

عقبال طرده خارج بيتنا المتوحد غير مأسوف عليه — Mohammad Khalid (@Mohamma76105375) February 23, 2020

هذا مرض الغرور و الكبرياء



وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولً،



"صديق الله العظيم" — MBZ🇦🇪يكفيني أني إماراتي (@ameskari) February 23, 2020

اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى 🤲🤲🤲 شكرا من القلب لكل من أوقفه عند حده.. شكرا لك من دافع عن دينه.. شكرا لابناء وطني المخلصين.. شكرا لكِ إعلاميتنا الفذه 👍 — SHEIKHA_UAE (@SHEKHA_ABUDHABI) February 23, 2020

بشّرج الله بكل خير يا اخت بسمه🤲🏽💐 — Sultan Al Marzooqi (@justsel6an) February 23, 2020

اول تباشير الخير …..البشارة الكبرى ان شاء الله بعد تاريخ 3/3 — عمر الحميري ( أبو ذياب ) (@OMAlhamiri) February 23, 2020

ويأتي هذا القرار بعدما أمرت النيابة العامة بإحالة وسيم يوسف إلى محكمة أبو ظبي الابتدائية، بتهمة نشر معلومات ترويج، وتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.

ونشرت صحيفة البيان الإماراتية خبرًا يفيد أن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على “تويتر”.

ويؤكد وقف قناة أبوظبي برنامج وسيم يوسف ما ذهب إليه متابعون من أن حكام الإمارات لم يعودوا راضين عن سلوك “الشيخ وسيم”، فقرروا فجأة إزاحته من إمامة مسجد الشيخ زايد الكبير.