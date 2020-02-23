مهزلة داخل مركز للشرطة في الكويت.. هذا ما حدث ونتج عنه إصابة عسكري وعدد من المدنيين

نقلت وسائل إعلام كويتية تفاصيل واقعة صادمة أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل، حيث نشبت مشاجرة عنيفة واعتداء بين محام وعسكري ومدنيين داخل مكتب للضباط بمركز للشرطة ووقوع إصابات.

جريدة “الأنباء” الكويتية قالت إن محافظة الأحمدي شهدت واقعة غريبة تمثلت في تبادل اعتداء بالضرب داخل مكتب ضباط المخفر بين محام واثنين من موكليه وعسكري في الداخلية وعدد من أقاربه.

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وبحسب الصحيفة أسفرت المشاجرة عن إصابة المحامي بكدمات وسحجات وكذلك موكليه وإصابة العسكري بكسر في الإصبع، هذا وتوجه مسؤول من جمعية المحامين الى المخفر وطلب أن يرفق في ملف القضية والتي أحيلت الى النيابة تفريغ لكاميرات المخفر والتي تصور الواقعة وتحدد كيفية وأسباب اندلاع المشاجرة.

واستنادا الى مصدر مطلع ـ بحسب “الأنباء” الكويتية ـ فإن محاميا كان يحضر مع اثنين من موكليه في المخفر على خلفية قضية ولدى حضور الطرف الثاني وهو عسكري فوجئ الضباط والمحامي بأن عددا من أقاربه يرافقونه.

وداخل غرفة الضباط حدثت مشادة كلامية تطورت الى تبادل اعتداء بالضرب، وأرفق في ملف القضية حسب تأكيد المصدر تقارير طبية تشير الى تعرض عدد من أطراف المشاجرة لإصابات.

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