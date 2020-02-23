مفكر إسلامي مصري يتطاول على صحابة رسول الله: هذه الأحاديث من تأليف “أبو هريرة” لأجل خاطر قطته

عاد الدكتور أحمد عبده ماهر والذي يعرف نفسه على إنه مفكر إسلامي مصري، لإثارة الجدل من جديد وإثارة غضب متابعيه بتغريدة صادمة تطاول فيها على الصحابي الجليل أبوهريرة رواي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) كذب “ماهر” جميع الأحاديث الواردة بنجاسة الكلب وزعم أن جميعها من تأليف أبوهريرة.

كل الأحاديث الواردة بنجاسة الكلب، وأن الكلب يقطع الصلاة، وأن الكلب الأسود شيطان… الخ. من تأليف أبو هريرة لأجل خاطر قطته المُدلَّلة… — أحمد عبده ماهر (@ahmedabdumaher) February 17, 2020

وكتب ما نصه:”كل الأحاديث الواردة بنجاسة الكلب، وأن الكلب يقطع الصلاة، وأن الكلب الأسود شيطان الخ. من تأليف أبو هريرة لأجل خاطر قطته المُدلَّلة”

وأحرج الكاتب أدهم شرقاوي المفكر الإسلامي المزعوم برد ملجم قال فيه:”كل التغريدات الواردة بطهارة الكلاب هي من تأليف أحمد عبده ماهر لخاطر أبناء جنسه”

كل التغريدات الواردة بطهارة الكلاب

هي من تأليف أحمد عبده ماهر

لخاطر أبناء جنسه 😜 — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) February 21, 2020

وهاجمه ناشط آخر:”إن لم تتأدب مع صحابة رسول الله وتكف لسانك عنهم ستنال عقاب كمن سبقوك إن الله يدافععن الذين أمنوا فأحذر”

إن لم تتأدب مع صحابة رسول الله وتكف لسانك عنهم ستنال عقاب كمن سبقوك إن الله يدافععن الذين أمنوا فأحذر — alharbi (@abufars7) February 17, 2020

بينما كتب ثالث مستنكرا تهجم المفكر الإسلامي المزعوم على الصحابة والانتقاص منهم:”يعجبني دفاعك عن فصيلتك تطعن في صحابة رسول الله من اجل اهوائك”

يعجبني دفاعك عن فصيلتك

تطعن في صحابة رسول الله ﷺ

من اجل اهوائك — иσσн 🇸🇦 (@nooh1) February 18, 2020

وسبق أن تطاول “ماهر” على صحابة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وزعم أنهم انقلبوا على الإسلام بمجرد موت النبي.

كما أنه خرج يطعن بأصح الكتب بعد القرآن الكريم بإجماع العلماء وهو “صحيح البخاري” حتى أنه وصف الإمام البخاري بأنه جاهل يكذب على النبي.

ولم يكتف المفكر الإسلامي المصري ـ كما يعرف نفسه ـ بالطعن في أصح كتاب بعد القرآن الكريم، بل سب العلماء التابعين للإمام البخاري والسائرين على دربه، ووصفهم بالعبيد الذي اغتاظوا حين يجدوا أنهم كانوا كبنو إسرائيل حينما عبدوا العجل.