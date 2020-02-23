أحمد عبده ماهر
الهدهد

مفكر إسلامي مصري يتطاول على صحابة رسول الله: هذه الأحاديث من تأليف “أبو هريرة” لأجل خاطر قطته

كتب وطن
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عاد الدكتور والذي يعرف نفسه على إنه مفكر إسلامي مصري، لإثارة الجدل من جديد وإثارة غضب متابعيه بتغريدة صادمة تطاول فيها على الصحابي الجليل أبوهريرة رواي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) كذب “ماهر” جميع الأحاديث الواردة بنجاسة الكلب وزعم أن جميعها من تأليف أبوهريرة.

وكتب ما نصه:”كل الأحاديث الواردة بنجاسة الكلب، وأن الكلب يقطع الصلاة، وأن الكلب الأسود شيطان الخ. من تأليف أبو هريرة لأجل خاطر قطته المُدلَّلة”

وأحرج الكاتب أدهم شرقاوي المفكر الإسلامي المزعوم برد ملجم قال فيه:”كل التغريدات الواردة بطهارة الكلاب هي من تأليف أحمد عبده ماهر لخاطر أبناء جنسه”

وهاجمه ناشط آخر:”إن لم تتأدب مع صحابة رسول الله وتكف لسانك عنهم ستنال عقاب كمن سبقوك إن الله يدافععن الذين أمنوا فأحذر”

بينما كتب ثالث مستنكرا تهجم المفكر الإسلامي المزعوم على والانتقاص منهم:”يعجبني دفاعك عن فصيلتك تطعن في صحابة رسول الله من اجل اهوائك”

وسبق أن تطاول  “ماهر” على صحابة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وزعم أنهم انقلبوا على الإسلام بمجرد موت النبي.

كما  أنه خرج يطعن بأصح الكتب بعد القرآن الكريم بإجماع العلماء وهو “صحيح البخاري” حتى أنه وصف الإمام البخاري بأنه جاهل يكذب على النبي.

ولم يكتف المفكر الإسلامي المصري ـ كما يعرف نفسه ـ بالطعن في أصح كتاب بعد القرآن الكريم، بل سب العلماء التابعين للإمام البخاري والسائرين على دربه، ووصفهم بالعبيد الذي اغتاظوا حين يجدوا أنهم كانوا كبنو إسرائيل حينما عبدوا العجل.

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مفكر إسلامي مصري يتطاول على الصحابة: انقلبوا على الإسلام بمجرد موت الرسول

  1. أبو خليل يقول

    ولماذا تسمونه مفكر إسلامي؟

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  2. سمر يقول

    ربما كان اسلوبه خاطىء .لكن كلامه صحيح .لو كان الكلب نجس لماذا اعتبره القران احد اصحاب الكهف وكان كل مرة يذكره معهم بل ذكر القران ان مسجدا اقيم عليهم

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  3. هزاب يقول

    هذا لا هو مفكر ولا هو مجتهد ولا هو عالم ! فقط متطفل على احداث جرت من اكثر من ألف وأربعمائة سنة ! هذا هو الهزال الفكري لبعض العينات التي تختفي وراء مسميات مفكر ومنظر وفيلسوف !

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