معركة بالسيوف ودماء .. هكذا انتقم شاب في الكويت لشقيقته حينما رأى شابين يتحرشان بها

انتقم شاب في الكويت لشقيقته التي تحرش بها شابان ومحاولة اجبارها على التوقف على شارع الخليج خلال إحدى المسيرات احتفالا بالأعياد الوطنية.

وتبين أن مشاجرة دموية رباعية اندلعت بعدما شاهد احد المتشاجرين وكان برفقة صديقه، شابين يقومان بالتحرش بأخته حيث قام بالتدخل.بحسب وسائل إعلام كويتية

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وأخرجَ أحد المتحرشين سكينا وطعن بها صديق المواطن “شقيق الفتاة” والذي أخرج سيفا وطعن به أحد المتحرشين.

مصدر امني كويتي قال إنّه تم التحفظ على جميع المتشاجرين سواء داخل مستشفى الأميري أو داخل نظارة احد مخافر العاصمة فيما تم تصنيف القضية باعتبارها جناية.

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