كويتي ينتقم لشقيقته بعد تحرش شابين بها
كويتي ينتقم لشقيقته بعد تحرش شابين بها
حياتنا

معركة بالسيوف ودماء .. هكذا انتقم شاب في الكويت لشقيقته حينما رأى شابين يتحرشان بها

كتب وطن
0

انتقم شاب في الكويت لشقيقته التي بها شابان ومحاولة اجبارها على التوقف على خلال إحدى المسيرات احتفالا بالأعياد الوطنية.

وتبين أن مشاجرة دموية رباعية اندلعت بعدما شاهد احد المتشاجرين وكان برفقة صديقه، شابين يقومان بالتحرش بأخته حيث قام بالتدخل.بحسب وسائل إعلام كويتية

“شاهد”أيضاَ: مقطع الفيديو الذي نشره مصري في الكويت وأشعل جدلاً ودفع المباحث للقبض عليه

وأخرجَ أحد المتحرشين سكينا وطعن بها صديق المواطن “شقيق الفتاة” والذي أخرج سيفا وطعن به أحد المتحرشين.

مصدر امني كويتي قال إنّه تم التحفظ على جميع المتشاجرين سواء داخل مستشفى الأميري أو داخل نظارة احد مخافر العاصمة فيما تم تصنيف القضية باعتبارها جناية.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

قد يعجبك ايضا
حياتنا

مهزلة داخل مركز للشرطة في الكويت.. هذا ما حدث ونتج عنه إصابة عسكري وعدد من المدنيين

حياتنا

“شاهد” مقطع الفيديو الذي نشره مصري في الكويت وأشعل جدلاً ودفع المباحث…

حياتنا

في الكويت .. “شايب” تجرأ على فتاة وهذا ما فعله معها وفضحته

الهدهد

الإعلامي العُماني البارز موسى الفرعي يلقّن المتطاول السعودي الأجير…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.