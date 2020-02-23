كاتب سعودي معروف يدعو دول الحصار لغزو قطر ويتطاول على الأمير تميم ووالدته بوقاحة

عاد الكاتب السعودي خالد الزعتر المحسوب على نظام ابن سلمان، لاستفزاز القطريين مجددا والذي هاجموه بشدة عقب تطاوله على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ووالدته الشيخة موزا، ودعوته دول الحصار للتدخل العسكري في قطر.

وفي تغريدة وُصفت بالوقحة وأحدثت ضجة كبيرة كتب “الزعتر” ما نصه:”حل أزمة #قطر – تدخل عسكري – تسليم تميم وأمه والحمدين لمحكمة الشعب”

حل أزمة #قطر – تدخل عسكري – تسليم تميم وأمه والحمدين لمحكمة الشعب ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) February 22, 2020

من جانبه رد الشاعر مبارك آل خليفة على تطاول الكاتب السعودي وتعديه بالإساءة للقيادة القطرية:”يا رجال قد ذا جداهم من يوم غدا الاعلام لذا ومثله والمهايط زايد والخثاريد اللي مالها اول ولا تالي هي نشراتهم وتغريداتهم وقصيدهم وحتى خطب الجمعة بزران تجمعوا متعودين على احرقه وادي لوو وسدد له هذي ثقافتهم وذا سنعهم”

يا رجال قد ذا جداهم من يوم غدا الاعلام لذا ومثله والمهايط زايد والخثاريد اللي مالها اول ولا تالي هي نشراتهم وتغريداتهم وقصيدهم وحتى خطب الجمعة بزران تجمعوا متعودين على احرقه وادي لوو وسدد له هذي ثقافتهم وذا سنعهم — مبارك آل خليفه (@Mubarak_abdulla) February 23, 2020

وسخر أحد النشطاء من خالد الزعتر برده:”اسمه زعتر ولا بهدد بعد شفلك اسم غيره وهدد عقب”

اسمه زعتر ولا بهدد بعد شفلك اسم غيره وهدد عقب — ابن الحريريFSG# (@icxUSiGT5YXWJeU) February 23, 2020

فيما كتب ثالث:”فشلوا مع جهيمان وجابو الفرنسي وفشلوا مع الحوثي وجابو العالم ولا يزال الحوثي دايس خشمهم، وذولا جماعات وليسوا دول فالحديث عن دولة قطر تحتاجون الجن الأزرق يا الرخوم”

فشلوا مع جهيمان وجابو الفرنسي

وفشلوا مع الحوثي وجابو العالم ولا يزال الحوثي دايس خشمهم

وذولا جماعات وليسوا دول

فالحديث عن دولة قطر تحتاجون الجن الأزرق يا الرخوم — مرعب (@MeshwarHard) February 23, 2020

وأمس، السبت، شن عُمانيون بتويتر هجوما عنيفا على الكاتب السعودي المقرب من النظام خالد الزعتر، بعد تماديه في الإساءة وتطاوله على السفير القطري بالسلطنة واتهامه بتسهيل عمليات نقل السلاح للحوثيين في اليمن عبر معبر المهرة الحدودي.

ودون “الزعتر” الذي يهاجم السلطنة باستمرار بسبب سياسة الحياد التي تنتهجها، في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:”قطر حولت سفيرها في سلطنة عمان إلى ساعي بريد لإيصال الأموال إلى الحوثي، ونسجت علاقات مع علي سالم الحريزي الذي ينشط بتهريب السلاح”

وأضاف:”سيطرة قوات التحالف على المنافذ اليمنية الحدودية مع سلطنة عمان سيقطع الطريق أمام الدور القطري في خدمة الإرهاب الحوثي”

وقوبلت تغريدة الكاتب السعودي المحسوب على نظام ابن سلمان بهجوم عنيف من قبل العمانيين لتدخله بشؤون السلطنة.