“شاهد” فيديو مسرب لـ” غادة عويس” أثناء تقاضيها راتبها بالدولار في قطر يثير جدلاً واسعاً

سخرت الإعلامية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، من الورقة المزورة التي نشرتها قناة “العربية السعودية” ـ بوق الديوان الملكي ـ عن رواتب مذيعي الجزيرة.

ونشرت “عويس” مقطعا ساخرا ظهرت به مئات الالاف من الدولارات، وقالت إنها لحظة تقاضيها راتبها بالدولار في قطر، وذلك في رد ساخر على مزاعم قناة العربية وتزويرها.

عاجل: قناة "العربية" تسرّب لي فيديو وأنا أقبض راتبي بقطر🤣🤣🤣🤣🤣#Depends

صيت غنى ولا صيت فقر😆 pic.twitter.com/0yv8ndjvmT — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) February 22, 2020

وعلقت غادة على المقطع ساخرة ودونت ما نصه:”عاجل: قناة “العربية” تسرّب لي فيديو وأنا أقبض راتبي بقطر #Depends صيت غنى ولا صيت فقر”

وكانت قناة العربية السعودية قد نشرت، الإثنين الماضي، صورة مزيفة وصفتها بأنها “وثيقة مسربة” تتحدث عن “مكافآت” يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري.

وثيقة مسربة لمكافآت بمئات آلاف الدولارات يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري pic.twitter.com/ukGs170SKm — العربية (@AlArabiya) February 17, 2020

وقالت القناة السعودية في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر مرفقة بالصورة المزيفة “وثيقة مسربة لمكافآت بمئات آلاف الدولارات يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري”.

أيضًا ذكرت الوثيقة المزيفة أن إجمالي قيمة المكافآت بلغ مليونا و850 ألف دولار، رغم أنه بجمع الأرقام المذكورة ستكون قيمتها مليونا و750 ألف دولار.

واستقبل مذيعو قناة الجزيرة الوثيقة التي روجتها حسابات سعودية موثقة ونشطاء مقربون من السلطات، بسخرية شديدة وعلق مذيعون ممن ذُكرت أسماؤهم، على تويتر، فيما تساءل آخرون بسخرية عن عدم ورود أسمائهم فيها.