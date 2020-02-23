صحيفة إسرائيلية تفجر مفاجأة: بشار الأسد قرر التنحي عن السلطة وطلب اللجوء السياسي

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد, قرر التخلي عن السلطة وطلب اللجوء السياسي، لكن رسالة بعث بها قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي اغتالته أمريكا مطلع العام الجاري أثنته عن الموضوع.

وفي التفاصيل كما نشرت صحيفة “جيروزليم بوست” الإسرائيلية، يقول حسن فلارك وهو مساعد خاص لسليماني، وكان مسؤولاً أيضاً عن فيلق القدس في العراق، ويقال إنه عمل مع سليماني لمدة 41 عاماً، قال في أربعينية قاسم سليماني إن بشار الأسد قرر التخلي عن السلطة والتوجه إلى روسيا ليطلب اللجوء السياسي، لكن القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أقنعه بالتراجع عن قراره ومواصلة الحرب، وتعود القصة إلى رسالة بعث بها سليماني إلى بشار الأسد لعبت دوراً كبيراً في عدوله عن قرار التنحي عن السلطة، إذ كتب فيها سليماني بأن “خيار إيران الوحيد في روسيا هو الانتصار والمقاومة”.

ولم يكشف مستشار سليماني عن توقيت هذه الحادثة، ولم يشر إلى الفترة التي بعث فيها سليماني بالرسالة إلى بشار الأسد، إلا أنه يُتوقع أن تكون خلال الفترة التي تكبد فيها النظام خسارة كبيرة أمام المعارضة التي سيطرت على حوالي 80% من الأراضي السورية، وبدأت طهران آنذاك في تقديم الدعم المالي واللوجستي لقوات النظام السوري إلى الانخراط والتموضع والمشاركة العسكرية إلى جانبها فيما بعد، وصولاً إلى التحكم ببعض الموارد الاقتصادية للدولة.

ومنذ بداية الأزمة السورية عام 2011، بدأ سليماني يسافر بشكل دوري إلى دمشق، وقد كان “يدير المعركة بنفسه” بحسب تقارير استخباراتية أمريكية.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، فقد كان سليماني يشرف على معركة بقاء الأسد من دمشق، محاطاً بقادة متعددي الجنسيات الذين يديرون الحرب، بينهم قادة الجيش السوري، وحزب الله اللبناني، وممثلون عن الميليشيات الشيعية في العراق، يتبعهم آلاف المقاتلين الشيعة، الذين استطاعوا مع الدعم الروسي السيطرة على معظم المدن والمحافظات السورية التي كانت بيد المعارضة لسنوات.

سليماني، الذي كان قائداً لفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، قُتل في ضربة أمريكية بطائرة مُسيرة في بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020، ومعه القيادي في الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.