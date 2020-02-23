“شاهد” منع “البوس” في العراق يثير جدلاً واسعاً.. ما السبب؟!

نقلة وكالة “الأناضول” للأنباء قرار قبيلة “آل بوجياش” العراقية في محافظة المثنى، جنوبي العراق، إلغاء التقبيل والاكتفاء بالمصافحة في المناسبات، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل.

ووفقا لما نقلته الوكالة قال عضو هيئة الرأي في قبيلة “آل بوجياش”، الشيخ “منافي الجياشي” إن “شيخ عموم القبيلة راجح رحيم قرر منع التقبيل في المناسبات كافة والاكتفاء بالمصافحة فقط، لمنع انتقال فيروس كورونا”.

وأضاف أن الإجراء لقي ترحيبا واسعا من جميع أفراد القبيلة وكذلك قبائل أخرى، و”نحن ندعم إجراءات الحكومة في مواجهة هذا المرض الخطير”.

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ويحظى التقبيل باهتمام كبير في العراق كما في بلدان أخرى، وهو عرف اعتاد عليه المواطنون منذ عقود من الزمن خصوصا في المناسبات.

واتخذت السلطات العراقية جملة تدابير احترازية إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات في الجارة الشرقية إيران، من بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية وتعليق رحلات خطوط الجوية العراقية إلى إيران من مطاري العاصمة بغداد والنجف (جنوب).

وفي يناير الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي “كورونا”، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.

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