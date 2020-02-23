فيديو مفبرك نشره مصري في الكويت القصد منه الاساءة للشعب الكويتي
فيديو مفبرك نشره مصري في الكويت القصد منه الاساءة للشعب الكويتي
Videoحياتنا

“شاهد” مقطع الفيديو الذي نشره مصري في الكويت وأشعل جدلاً ودفع المباحث للقبض عليه

كتب وطن
0

قال مصدر أمني كويتي إن مصرياً روّج مسيئاً، تم تصويره في وأعاد نشره في .

وبحسب المصدر، فقد توصل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية “الجرائم الإلكترونية”، إلى هوية المقيم المصري.

وقال المصدر إن المصريّ نشر على حساب خاص به فيديو يحتوي على صور لأحد الشوارع الرئيسة في الكويت، وصوت ، لم تظهر صورته، تلفظ في بلاده بعبارات غير لائقة، إلا أنه وبعد ترويج المقطع بدا كأنه يتعمد الإساءة للدولة المنشور فيها.

وأكمل المصدر الأمني أن التحقيقات مع المضبوط تسعى إلى الوقوف على الهدف على نشره للمقطع، وهل هو الذي قام بتركيب الصوت عليه، أم شخص آخر؟.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

في الكويت .. “شايب” تجرأ على فتاة وهذا ما فعله معها وفضحته

الهدهد

الإعلامي العُماني البارز موسى الفرعي يلقّن المتطاول السعودي الأجير…

الهدهد

بعد وثيقة الجزيرة المزورة.. “شاهد” قناة العربية تحدث بلبلة في الكويت بنشر…

الهدهد

“شاهد” الكويتية سلوى المطيري تكشف عن قدراتها الخارقة: “أنا عندي سحر…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.